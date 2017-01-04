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فبراير المقبل.. "الربيعة" يدشن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

لرفع مستوى الوعي بالعوامل المؤدية للإصابة وطرق الكشف المبكر

 يرعى وزير الصحة رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حفل تدشين فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، في الأول من فبراير المقبل، تحت شعار "40×40".

 

ينظم الفعاليات المركز الخليجي لمكافحة السرطان، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وإشراف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

 

ويشارك في إطلاق الحملة إمارات المناطق والجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السرطان، بدعم من وزارات التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والإعلام، وهيئة الرياضة، وعدد كبير من فِرَق العمل التطوعي.

 

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول العوامل المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع الممارسات الصحية السليمة، التي تشمل نمطاً غذائياً صحياً وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، والتعريف بطرق الكشف المبكر عن السرطان، وأهميتها في تحسين فرص الشفاء.

 

وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان الدكتور علي بن سعيد الزهراني: إن هذه الحملة تأتي استمراراً للنجاح الذي حققته الحملة الأولى في فبراير من العام الماضي، ضمن جهود المركز لتفعيل الاستراتيجية الخليجية لمكافحة السرطان؛ من خلال تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسوؤلية مجتمعية مشتركة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

 

وأضاف أن الحملة تتميز هذا العام بنطاق أوسع وبرامج اجتماعية مكثفة؛ لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة قد استكملت كل الأعمال استعداداً لانطلاق الحملة في الأول من فبراير 2017، بالتزامن في جميع المدن الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ مقدماً شكره وتقديره لوزراء الصحة بدول المجلس على دعمهم وتبنيهم لهذا النشاط الخليجي المشترك.

 

من جهته ذكر نائب المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان، رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان الدكتور/ صالح بن فهد العثمان، أن الدراسات الاستشرافية التي قام بها المركز، تشير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز عدد حالات الإصابة بالسرطان بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 25.000 حالة في السنة بحلول عام 2035، بزيادة قدرها 180% عما كانت علية في عام 1998.

 

وأكد الدكتور "العثمان" أن الكشف المبكر عن السرطان يزيد من احتمالية نسبة الشفاء لتصل إلى أكثر من 95% لسرطان الثدي والبروستات والغدة الدرقية إذا اكتشفت وعولجت مبكراً، كما أن الوسائل الحديثة تُمَكّن من اكتشاف محفزات سرطان القولون وعنق الرحم قبل حدوثه بأعوام؛ مشيراً إلى أهمية رفع الوعي لدى المجتمع بأن أكثر من 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، وأكثر من 40% من أمراض السرطان يمكن التعافي منها إذا ما تم اكتشافها مبكراً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فبراير المقبل.. "الربيعة" يدشن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان
سبق

 يرعى وزير الصحة رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حفل تدشين فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، في الأول من فبراير المقبل، تحت شعار "40×40".

 

ينظم الفعاليات المركز الخليجي لمكافحة السرطان، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وإشراف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

 

ويشارك في إطلاق الحملة إمارات المناطق والجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السرطان، بدعم من وزارات التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والإعلام، وهيئة الرياضة، وعدد كبير من فِرَق العمل التطوعي.

 

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول العوامل المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع الممارسات الصحية السليمة، التي تشمل نمطاً غذائياً صحياً وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، والتعريف بطرق الكشف المبكر عن السرطان، وأهميتها في تحسين فرص الشفاء.

 

وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان الدكتور علي بن سعيد الزهراني: إن هذه الحملة تأتي استمراراً للنجاح الذي حققته الحملة الأولى في فبراير من العام الماضي، ضمن جهود المركز لتفعيل الاستراتيجية الخليجية لمكافحة السرطان؛ من خلال تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسوؤلية مجتمعية مشتركة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

 

وأضاف أن الحملة تتميز هذا العام بنطاق أوسع وبرامج اجتماعية مكثفة؛ لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة قد استكملت كل الأعمال استعداداً لانطلاق الحملة في الأول من فبراير 2017، بالتزامن في جميع المدن الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ مقدماً شكره وتقديره لوزراء الصحة بدول المجلس على دعمهم وتبنيهم لهذا النشاط الخليجي المشترك.

 

من جهته ذكر نائب المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان، رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان الدكتور/ صالح بن فهد العثمان، أن الدراسات الاستشرافية التي قام بها المركز، تشير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز عدد حالات الإصابة بالسرطان بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 25.000 حالة في السنة بحلول عام 2035، بزيادة قدرها 180% عما كانت علية في عام 1998.

 

وأكد الدكتور "العثمان" أن الكشف المبكر عن السرطان يزيد من احتمالية نسبة الشفاء لتصل إلى أكثر من 95% لسرطان الثدي والبروستات والغدة الدرقية إذا اكتشفت وعولجت مبكراً، كما أن الوسائل الحديثة تُمَكّن من اكتشاف محفزات سرطان القولون وعنق الرحم قبل حدوثه بأعوام؛ مشيراً إلى أهمية رفع الوعي لدى المجتمع بأن أكثر من 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، وأكثر من 40% من أمراض السرطان يمكن التعافي منها إذا ما تم اكتشافها مبكراً.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
11:28 AM
لرفع مستوى الوعي بالعوامل المؤدية للإصابة وطرق الكشف المبكر

فبراير المقبل.. "الربيعة" يدشن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 يرعى وزير الصحة رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حفل تدشين فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، في الأول من فبراير المقبل، تحت شعار "40×40".

 

ينظم الفعاليات المركز الخليجي لمكافحة السرطان، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وإشراف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

 

ويشارك في إطلاق الحملة إمارات المناطق والجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السرطان، بدعم من وزارات التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والإعلام، وهيئة الرياضة، وعدد كبير من فِرَق العمل التطوعي.

 

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول العوامل المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع الممارسات الصحية السليمة، التي تشمل نمطاً غذائياً صحياً وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، والتعريف بطرق الكشف المبكر عن السرطان، وأهميتها في تحسين فرص الشفاء.

 

وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان الدكتور علي بن سعيد الزهراني: إن هذه الحملة تأتي استمراراً للنجاح الذي حققته الحملة الأولى في فبراير من العام الماضي، ضمن جهود المركز لتفعيل الاستراتيجية الخليجية لمكافحة السرطان؛ من خلال تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسوؤلية مجتمعية مشتركة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

 

وأضاف أن الحملة تتميز هذا العام بنطاق أوسع وبرامج اجتماعية مكثفة؛ لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة قد استكملت كل الأعمال استعداداً لانطلاق الحملة في الأول من فبراير 2017، بالتزامن في جميع المدن الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ مقدماً شكره وتقديره لوزراء الصحة بدول المجلس على دعمهم وتبنيهم لهذا النشاط الخليجي المشترك.

 

من جهته ذكر نائب المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان، رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان الدكتور/ صالح بن فهد العثمان، أن الدراسات الاستشرافية التي قام بها المركز، تشير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز عدد حالات الإصابة بالسرطان بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 25.000 حالة في السنة بحلول عام 2035، بزيادة قدرها 180% عما كانت علية في عام 1998.

 

وأكد الدكتور "العثمان" أن الكشف المبكر عن السرطان يزيد من احتمالية نسبة الشفاء لتصل إلى أكثر من 95% لسرطان الثدي والبروستات والغدة الدرقية إذا اكتشفت وعولجت مبكراً، كما أن الوسائل الحديثة تُمَكّن من اكتشاف محفزات سرطان القولون وعنق الرحم قبل حدوثه بأعوام؛ مشيراً إلى أهمية رفع الوعي لدى المجتمع بأن أكثر من 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، وأكثر من 40% من أمراض السرطان يمكن التعافي منها إذا ما تم اكتشافها مبكراً.

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