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فتح بوابة القبول الإلكتروني لـ"الماجستير المدفوع" بجامعة المجمعة

​في تخصص "إدارة الأعمال" و"العلوم الطبية التطبيقية".. والتقديم الأحد

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة المجمعة، عن فتح البوابة الإلكترونية للتقديم على برامج الماجستير (برسوم دراسية) في كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وأوضحت أن التخصصات المتاحة هي: إدارة الأعمال وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات للطلاب والطالبات، وفي تخصص العلوم في الهندسة الطبية الحيوية، للطلاب فقط، مبينة أن فترة التقديم على أي منها تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢١ ذي القعدة ١٤٣٨هـ حتى يوم الخميس ٢٥ ذات الشهر.

واشترطت الجامعة في المتقدم أو المتقدمة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وحسن السيرة والسلوك ولائقا طبياً، وأن يقدم توصيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

كما اشترطت موافقة مرجع المتقدم على الدراسة إذا كان موظفاً، وضرورة حصول الطالب على تقدير "جيد جدا" على الأقل في المرحلة الجامعية، وعلى 65 درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى، مع اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: صورة من وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وتوصيتان علميتان من أعضاء هيئة تدريس ممن يحملون درجة الدكتوراه مختومة من القسم أو الكلية، مع صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، وصورة من اختبار القدرات للجامعيين، مع صورة من أحد اختبارات اللغة المعتمدة.

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فتح بوابة القبول الإلكتروني لـ"الماجستير المدفوع" بجامعة المجمعة
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة المجمعة، عن فتح البوابة الإلكترونية للتقديم على برامج الماجستير (برسوم دراسية) في كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وأوضحت أن التخصصات المتاحة هي: إدارة الأعمال وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات للطلاب والطالبات، وفي تخصص العلوم في الهندسة الطبية الحيوية، للطلاب فقط، مبينة أن فترة التقديم على أي منها تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢١ ذي القعدة ١٤٣٨هـ حتى يوم الخميس ٢٥ ذات الشهر.

واشترطت الجامعة في المتقدم أو المتقدمة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وحسن السيرة والسلوك ولائقا طبياً، وأن يقدم توصيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

كما اشترطت موافقة مرجع المتقدم على الدراسة إذا كان موظفاً، وضرورة حصول الطالب على تقدير "جيد جدا" على الأقل في المرحلة الجامعية، وعلى 65 درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى، مع اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: صورة من وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وتوصيتان علميتان من أعضاء هيئة تدريس ممن يحملون درجة الدكتوراه مختومة من القسم أو الكلية، مع صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، وصورة من اختبار القدرات للجامعيين، مع صورة من أحد اختبارات اللغة المعتمدة.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
06:54 PM

فتح بوابة القبول الإلكتروني لـ"الماجستير المدفوع" بجامعة المجمعة

​في تخصص "إدارة الأعمال" و"العلوم الطبية التطبيقية".. والتقديم الأحد

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فهد الغبيوي - المجمعة
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة المجمعة، عن فتح البوابة الإلكترونية للتقديم على برامج الماجستير (برسوم دراسية) في كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وأوضحت أن التخصصات المتاحة هي: إدارة الأعمال وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات للطلاب والطالبات، وفي تخصص العلوم في الهندسة الطبية الحيوية، للطلاب فقط، مبينة أن فترة التقديم على أي منها تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢١ ذي القعدة ١٤٣٨هـ حتى يوم الخميس ٢٥ ذات الشهر.

واشترطت الجامعة في المتقدم أو المتقدمة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وحسن السيرة والسلوك ولائقا طبياً، وأن يقدم توصيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

كما اشترطت موافقة مرجع المتقدم على الدراسة إذا كان موظفاً، وضرورة حصول الطالب على تقدير "جيد جدا" على الأقل في المرحلة الجامعية، وعلى 65 درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى، مع اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: صورة من وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وتوصيتان علميتان من أعضاء هيئة تدريس ممن يحملون درجة الدكتوراه مختومة من القسم أو الكلية، مع صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، وصورة من اختبار القدرات للجامعيين، مع صورة من أحد اختبارات اللغة المعتمدة.

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