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فتح 43 مدرسة في نجران العام المقبل وأمير المنطقة: تجاوزنا التحديات

خفّض عدد الفترات الدراسية من أربع فترات لفترتين في اليوم الواحد

أقر مجلس منطقة نجران، في الجلسة غير العادية، برئاسة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد والتي عقدت اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة التوسع بفتح مباني 43 مدرسة في مدينة نجران، في العام الدراسي المقبل، 24 منها للبنين، و19 للبنات، بعد أن أغلقت نتيجة الظروف التي تشهدها المنطقة.

وبهذه المناسبة أعرب أمير المنطقة في مستهل الجلسة المخصصة لمناقشة خطة التعليم، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ، على ما يوليانه من عناية كريمة بالتعليم، وبناء أجيال تواصل المسير في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد أمير المنطقة أن التوفيق والجمع بين أهمية التعليم وضرورة الأمن والسلامة تحدٍ كبير، واجهته المنطقة واستطاعت تجاوزه، بجهود الجهات المعنية، وبتعاون الأهالي الكرام، الذين تحلوا بالشجاعة والصبر منذ بداية الظروف التي تشهدها المنطقة.

وأضاف قائلا "إن تحديد الأولويات يسهّل علينا اتخاذ القرار، فإن أدركنا أن التعليم مهم، علينا اليقين بأن الأمن والسلامة أهم، وهذا ما أعاننا جميعًا على تجاوز هذا التحدي الصعب، بإقرار عدة إجراءات احترازية في التعليم".

من جانبه عرض مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، خطة التعليم المقترحة للعام المقبل، بعد موافقة اللجنة الأمنية بالمنطقة، بين خلالها أن التوسع في خطة التوأمة العام المنصرم، يتضمن خفّض عدد الفترات الدراسية من أربع فترات إلى فترتين في اليوم الواحد، مؤكدًا عزيمة رجالات وسيدات التعليم بالمنطقة، على أداء الرسالة التعليمية السامية، تجاه الأبناء والبنات، رغم الظروف والتحديات.

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فتح 43 مدرسة في نجران العام المقبل وأمير المنطقة: تجاوزنا التحديات
سبق

أقر مجلس منطقة نجران، في الجلسة غير العادية، برئاسة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد والتي عقدت اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة التوسع بفتح مباني 43 مدرسة في مدينة نجران، في العام الدراسي المقبل، 24 منها للبنين، و19 للبنات، بعد أن أغلقت نتيجة الظروف التي تشهدها المنطقة.

وبهذه المناسبة أعرب أمير المنطقة في مستهل الجلسة المخصصة لمناقشة خطة التعليم، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ، على ما يوليانه من عناية كريمة بالتعليم، وبناء أجيال تواصل المسير في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد أمير المنطقة أن التوفيق والجمع بين أهمية التعليم وضرورة الأمن والسلامة تحدٍ كبير، واجهته المنطقة واستطاعت تجاوزه، بجهود الجهات المعنية، وبتعاون الأهالي الكرام، الذين تحلوا بالشجاعة والصبر منذ بداية الظروف التي تشهدها المنطقة.

وأضاف قائلا "إن تحديد الأولويات يسهّل علينا اتخاذ القرار، فإن أدركنا أن التعليم مهم، علينا اليقين بأن الأمن والسلامة أهم، وهذا ما أعاننا جميعًا على تجاوز هذا التحدي الصعب، بإقرار عدة إجراءات احترازية في التعليم".

من جانبه عرض مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، خطة التعليم المقترحة للعام المقبل، بعد موافقة اللجنة الأمنية بالمنطقة، بين خلالها أن التوسع في خطة التوأمة العام المنصرم، يتضمن خفّض عدد الفترات الدراسية من أربع فترات إلى فترتين في اليوم الواحد، مؤكدًا عزيمة رجالات وسيدات التعليم بالمنطقة، على أداء الرسالة التعليمية السامية، تجاه الأبناء والبنات، رغم الظروف والتحديات.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
03:50 PM

فتح 43 مدرسة في نجران العام المقبل وأمير المنطقة: تجاوزنا التحديات

خفّض عدد الفترات الدراسية من أربع فترات لفترتين في اليوم الواحد

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هادي آل كليب - نجران
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أقر مجلس منطقة نجران، في الجلسة غير العادية، برئاسة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد والتي عقدت اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة التوسع بفتح مباني 43 مدرسة في مدينة نجران، في العام الدراسي المقبل، 24 منها للبنين، و19 للبنات، بعد أن أغلقت نتيجة الظروف التي تشهدها المنطقة.

وبهذه المناسبة أعرب أمير المنطقة في مستهل الجلسة المخصصة لمناقشة خطة التعليم، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ، على ما يوليانه من عناية كريمة بالتعليم، وبناء أجيال تواصل المسير في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد أمير المنطقة أن التوفيق والجمع بين أهمية التعليم وضرورة الأمن والسلامة تحدٍ كبير، واجهته المنطقة واستطاعت تجاوزه، بجهود الجهات المعنية، وبتعاون الأهالي الكرام، الذين تحلوا بالشجاعة والصبر منذ بداية الظروف التي تشهدها المنطقة.

وأضاف قائلا "إن تحديد الأولويات يسهّل علينا اتخاذ القرار، فإن أدركنا أن التعليم مهم، علينا اليقين بأن الأمن والسلامة أهم، وهذا ما أعاننا جميعًا على تجاوز هذا التحدي الصعب، بإقرار عدة إجراءات احترازية في التعليم".

من جانبه عرض مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، خطة التعليم المقترحة للعام المقبل، بعد موافقة اللجنة الأمنية بالمنطقة، بين خلالها أن التوسع في خطة التوأمة العام المنصرم، يتضمن خفّض عدد الفترات الدراسية من أربع فترات إلى فترتين في اليوم الواحد، مؤكدًا عزيمة رجالات وسيدات التعليم بالمنطقة، على أداء الرسالة التعليمية السامية، تجاه الأبناء والبنات، رغم الظروف والتحديات.

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