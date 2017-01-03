"فتح" يبحث تجهيز المدرسة اليمنية- الجيبوتية بتمويل من مركز الملك سلمان

أشرَفَ على توزيع المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية في مخيم أوبخ

بحث وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أمس مع المسؤولين في جيبوتي قضايا اللاجئين اليمنيين، وسبل تقديم التسهيلات لهم، والتسهيلات الخاصة بتوسعة وتجهيز المدرسة اليمنيةـ الجيبوتية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الوزير "فتح" أشرَفَ أيضاً على توزيع المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية، في مخيم أوبخ الجيبوتي، الذي يضم اللاجئين اليمنيين.

وكان عدد من الجمعيات قد قدّم مساعدات إيوائية للاجئين اليمنيين، إضافة إلى كفالة 200 يتيم في المخيم.