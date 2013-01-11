فجراً .. عمليات نوعية للقوات السعودية على الشريط الحدودي مع اليمن

تدمير مركبات عسكرية تقل ميليشيات واصطياد قناصة يتبعون "المخلوع"

نفّذت القوات السعودية المشتركة، فجر اليوم الثلاثاء، عمليات نوعية على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، استهدفت معاقل وتجمّعات تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح.

وقامت القوات السعودية بمهماتها قُبالة منطقتَي نجران وجازان ومنفذ علب في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، وفق "العربية".

وأفادت مصادر بأن القوات استطاعت تدمير مركبات عسكرية كانت تقل الميليشيات، مع قتل العشرات، بينهم قناصة تابعون للمخلوع صالح.