النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فحص 926 سيدة و21 ألف زائر مستفيد من حملة "الشرقية وردية" بالخبر

​تتجدد الخميس بالدمام برعاية أمير المنطقة

فحصت حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، 926 سيدة بواسطة عيادة الماموجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي خلال 10 أيام من انطلاقتها بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، حيث يجري حاليا معاينة تلك الحالات للتأكد من سلامتها، فيما تستمر الحملة في عامها التاسع بفعالياتها وأنشطتها التوعوية في شهر أكتوبر بمختلف المجمعات والمستشفيات ومواقع الجهات الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية لنشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز التركي، عن أن حملة "الشرقية وردية" انطلقت في عامها التاسع برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبدعم من "أرامكو السعودية"، محققة نتائج إيجابية بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، بعد أن استفاد من فعالياتها التوعوية التثقيفية ما يقارب 21 ألف زائر خلال 10 أيام، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر داخل موقع الحملة، إضافة إلى تفاعل الزوار مع فقرات المسرح التفاعلي وما تضمنه من محاضرات صحية بذلك المجال وفقرات تثقيفية ترفيهية.

وأشارت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بجمعية السرطان، رئيسة قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام، الدكتورة إيمان المهوس، إلى فحص ما يقارب 126 سيدة داخل عيادة الماموجرام وفحص 800 سيدة ذاتيا بعيادة مركز مي الجبر في الحملة، حيث يتم حاليا قراءة تلك الحالات والتأكد من سلامتها، مشيدة بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، مبينة أنه مؤشر إيجابي لما تحققه تلك الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية الدكتور محمد الشيخ، بأن الحملة حظيت بزيارة من مختلف الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة الشرقية وتفاعل المسؤولين ورجال وشباب وشابات الأعمال والأندية الرياضية، والذين تجولوا بالحملة، وأشادوا بما شاهدوه من فعاليات توعوية، مبينا أن المرحلة الثانية ستنطلق بعد غد الخميس الموافق 12 أكتوبر في مجمع العثيم بالدمام، وتستمر 10 أيام، إضافة إلى تفعيلها بالمستشفيات والمواقع العامة ومقرات الجهات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فحص 926 سيدة و21 ألف زائر مستفيد من حملة "الشرقية وردية" بالخبر
سبق

فحصت حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، 926 سيدة بواسطة عيادة الماموجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي خلال 10 أيام من انطلاقتها بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، حيث يجري حاليا معاينة تلك الحالات للتأكد من سلامتها، فيما تستمر الحملة في عامها التاسع بفعالياتها وأنشطتها التوعوية في شهر أكتوبر بمختلف المجمعات والمستشفيات ومواقع الجهات الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية لنشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز التركي، عن أن حملة "الشرقية وردية" انطلقت في عامها التاسع برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبدعم من "أرامكو السعودية"، محققة نتائج إيجابية بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، بعد أن استفاد من فعالياتها التوعوية التثقيفية ما يقارب 21 ألف زائر خلال 10 أيام، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر داخل موقع الحملة، إضافة إلى تفاعل الزوار مع فقرات المسرح التفاعلي وما تضمنه من محاضرات صحية بذلك المجال وفقرات تثقيفية ترفيهية.

وأشارت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بجمعية السرطان، رئيسة قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام، الدكتورة إيمان المهوس، إلى فحص ما يقارب 126 سيدة داخل عيادة الماموجرام وفحص 800 سيدة ذاتيا بعيادة مركز مي الجبر في الحملة، حيث يتم حاليا قراءة تلك الحالات والتأكد من سلامتها، مشيدة بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، مبينة أنه مؤشر إيجابي لما تحققه تلك الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية الدكتور محمد الشيخ، بأن الحملة حظيت بزيارة من مختلف الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة الشرقية وتفاعل المسؤولين ورجال وشباب وشابات الأعمال والأندية الرياضية، والذين تجولوا بالحملة، وأشادوا بما شاهدوه من فعاليات توعوية، مبينا أن المرحلة الثانية ستنطلق بعد غد الخميس الموافق 12 أكتوبر في مجمع العثيم بالدمام، وتستمر 10 أيام، إضافة إلى تفعيلها بالمستشفيات والمواقع العامة ومقرات الجهات الحكومية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
07:36 PM

فحص 926 سيدة و21 ألف زائر مستفيد من حملة "الشرقية وردية" بالخبر

​تتجدد الخميس بالدمام برعاية أمير المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
0
5,140

فحصت حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، 926 سيدة بواسطة عيادة الماموجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي خلال 10 أيام من انطلاقتها بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، حيث يجري حاليا معاينة تلك الحالات للتأكد من سلامتها، فيما تستمر الحملة في عامها التاسع بفعالياتها وأنشطتها التوعوية في شهر أكتوبر بمختلف المجمعات والمستشفيات ومواقع الجهات الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية لنشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز التركي، عن أن حملة "الشرقية وردية" انطلقت في عامها التاسع برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبدعم من "أرامكو السعودية"، محققة نتائج إيجابية بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، بعد أن استفاد من فعالياتها التوعوية التثقيفية ما يقارب 21 ألف زائر خلال 10 أيام، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر داخل موقع الحملة، إضافة إلى تفاعل الزوار مع فقرات المسرح التفاعلي وما تضمنه من محاضرات صحية بذلك المجال وفقرات تثقيفية ترفيهية.

وأشارت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بجمعية السرطان، رئيسة قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام، الدكتورة إيمان المهوس، إلى فحص ما يقارب 126 سيدة داخل عيادة الماموجرام وفحص 800 سيدة ذاتيا بعيادة مركز مي الجبر في الحملة، حيث يتم حاليا قراءة تلك الحالات والتأكد من سلامتها، مشيدة بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، مبينة أنه مؤشر إيجابي لما تحققه تلك الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية الدكتور محمد الشيخ، بأن الحملة حظيت بزيارة من مختلف الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة الشرقية وتفاعل المسؤولين ورجال وشباب وشابات الأعمال والأندية الرياضية، والذين تجولوا بالحملة، وأشادوا بما شاهدوه من فعاليات توعوية، مبينا أن المرحلة الثانية ستنطلق بعد غد الخميس الموافق 12 أكتوبر في مجمع العثيم بالدمام، وتستمر 10 أيام، إضافة إلى تفعيلها بالمستشفيات والمواقع العامة ومقرات الجهات الحكومية.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة