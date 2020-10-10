فحص 926 سيدة و21 ألف زائر مستفيد من حملة "الشرقية وردية" بالخبر

​تتجدد الخميس بالدمام برعاية أمير المنطقة

فحصت حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، 926 سيدة بواسطة عيادة الماموجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي خلال 10 أيام من انطلاقتها بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، حيث يجري حاليا معاينة تلك الحالات للتأكد من سلامتها، فيما تستمر الحملة في عامها التاسع بفعالياتها وأنشطتها التوعوية في شهر أكتوبر بمختلف المجمعات والمستشفيات ومواقع الجهات الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية لنشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز التركي، عن أن حملة "الشرقية وردية" انطلقت في عامها التاسع برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبدعم من "أرامكو السعودية"، محققة نتائج إيجابية بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر، بعد أن استفاد من فعالياتها التوعوية التثقيفية ما يقارب 21 ألف زائر خلال 10 أيام، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر داخل موقع الحملة، إضافة إلى تفاعل الزوار مع فقرات المسرح التفاعلي وما تضمنه من محاضرات صحية بذلك المجال وفقرات تثقيفية ترفيهية.

وأشارت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بجمعية السرطان، رئيسة قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام، الدكتورة إيمان المهوس، إلى فحص ما يقارب 126 سيدة داخل عيادة الماموجرام وفحص 800 سيدة ذاتيا بعيادة مركز مي الجبر في الحملة، حيث يتم حاليا قراءة تلك الحالات والتأكد من سلامتها، مشيدة بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، مبينة أنه مؤشر إيجابي لما تحققه تلك الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية الدكتور محمد الشيخ، بأن الحملة حظيت بزيارة من مختلف الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة الشرقية وتفاعل المسؤولين ورجال وشباب وشابات الأعمال والأندية الرياضية، والذين تجولوا بالحملة، وأشادوا بما شاهدوه من فعاليات توعوية، مبينا أن المرحلة الثانية ستنطلق بعد غد الخميس الموافق 12 أكتوبر في مجمع العثيم بالدمام، وتستمر 10 أيام، إضافة إلى تفعيلها بالمستشفيات والمواقع العامة ومقرات الجهات الحكومية.