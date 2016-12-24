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فرق الإطفاء تباشر حادث نشوب حريق في مبنى بلدية محافظة الداير بني مالك.. بلا إصابات

لم ينتج عنه أي إصابات إلى هذه اللحظة

تباشر فرق الإطفاء حادثة حريق نشب في مبنى بلدية محافظة الداير بني مالك شرق جازان، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات إلى هذه اللحظة.

 

وكانت فرق الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن نشوب حريق بمبنى بلدية محافظة الداير بني مالك، حيث باشر عدد من فرق الإطفاء والإسعاف الحادثة، وما زالت تباشر إطفاءها إلى هذه اللحظة.

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فرق الإطفاء تباشر حادث نشوب حريق في مبنى بلدية محافظة الداير بني مالك.. بلا إصابات
سبق

تباشر فرق الإطفاء حادثة حريق نشب في مبنى بلدية محافظة الداير بني مالك شرق جازان، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات إلى هذه اللحظة.

 

وكانت فرق الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن نشوب حريق بمبنى بلدية محافظة الداير بني مالك، حيث باشر عدد من فرق الإطفاء والإسعاف الحادثة، وما زالت تباشر إطفاءها إلى هذه اللحظة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
07:41 PM
لم ينتج عنه أي إصابات إلى هذه اللحظة

فرق الإطفاء تباشر حادث نشوب حريق في مبنى بلدية محافظة الداير بني مالك.. بلا إصابات

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فهد كاملي - جازان
1
1,291

تباشر فرق الإطفاء حادثة حريق نشب في مبنى بلدية محافظة الداير بني مالك شرق جازان، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات إلى هذه اللحظة.

 

وكانت فرق الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن نشوب حريق بمبنى بلدية محافظة الداير بني مالك، حيث باشر عدد من فرق الإطفاء والإسعاف الحادثة، وما زالت تباشر إطفاءها إلى هذه اللحظة.

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