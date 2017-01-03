فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تُخمد حريقاً اندلع في مستودع بشارع الحج

محققو الإدارة باشروا التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، حريقاً اندلع بمستودع يحتوي على مجموعة من الأدوات الخاصة بالأدوات الصحية والسباكة، بشارع الحج.



وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إنه في تمام الساعة 6.17 مساءً اليوم تلقينا بلاغاً مفاده اشتعال النار في مستودع بشارع الحج خلف مفروشات الزايدي، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده بـ(50×100)م، يحتوي على مجموعة من الأدوات الخاصة بالأدوات الصحية والسباكة.



وأضاف الرائد نايف الشريف أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

