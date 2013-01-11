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فرق "المدني" تخمد حريقاً في مكتب إداري بإمارة الجوف

بسبب تماس كهربائي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني في الجوف حريقاً اندلع مساء أمس في مكتب إداري بإمارة منطقة الجوف، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.


وقد اقتصر الحريق على جزء من أحد المكاتب الإدارية، فيما أكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحادث تماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.


ودعا المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان الإعلاميين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم التسرع في نقل أي معلومات قبل التأكد من مصادرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرق "المدني" تخمد حريقاً في مكتب إداري بإمارة الجوف
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني في الجوف حريقاً اندلع مساء أمس في مكتب إداري بإمارة منطقة الجوف، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.


وقد اقتصر الحريق على جزء من أحد المكاتب الإدارية، فيما أكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحادث تماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.


ودعا المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان الإعلاميين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم التسرع في نقل أي معلومات قبل التأكد من مصادرها.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
02:52 PM
بسبب تماس كهربائي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات

فرق "المدني" تخمد حريقاً في مكتب إداري بإمارة الجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أخمدت فرق الدفاع المدني في الجوف حريقاً اندلع مساء أمس في مكتب إداري بإمارة منطقة الجوف، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.


وقد اقتصر الحريق على جزء من أحد المكاتب الإدارية، فيما أكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحادث تماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.


ودعا المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان الإعلاميين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم التسرع في نقل أي معلومات قبل التأكد من مصادرها.

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