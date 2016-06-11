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فريق "آثاريون" يقيم المعرض التوعوي الأول لمبادرة "آثارنا هويتنا فلنحافظ عليها"

نزولاً عند رغبة الجمهور تم تمديد المعرض لمدة يوم إضافي

بعد موافقة الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري للجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على تدشين الفريق التطوعي للجمعية السعودية للدراسات الأثرية "آثاريون"، افتتح رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، الدكتور محمد بن سلطان العتيبي، المعرض التوعوي الأول لمبادرة "آثارنا هويتنا فلنحافظ عليها"، الذي يقيمه فريق "آثاريون" التطوعي للجمعية بالتعاون مع نادي الآثار بقسم الآثار، وذلك خلال الفترة من ١٢-١٣/ ٩/ ١٤٣٨في مجمع الحمراء مول؛ للعمل على نشر التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الآثار، ومدى أهميتها في المجتمع بجميع شرائحه. وقد لقي المعرض استحسان الحضور؛ إذ تخلل نشاط الرسام الصغير، الذي يهدف إلى تعزيز مدى أهمية الآثار عند النشء، والذي قرأنا من خلاله الآثار السعودية في عيون وفكر الأطفال. ونزولاً عند رغبة الجمهور تم تمديد المعرض لمدة يوم إضافي.

وقد تشرف المعرض بزيارة الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، ولقي استحسانه، وأشاد بأهمية العمل على إقامة مثل هذه المعارض؛ وذلك للحفاظ على هذا الموروث الكبير.

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فريق "آثاريون" يقيم المعرض التوعوي الأول لمبادرة "آثارنا هويتنا فلنحافظ عليها"
سبق

بعد موافقة الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري للجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على تدشين الفريق التطوعي للجمعية السعودية للدراسات الأثرية "آثاريون"، افتتح رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، الدكتور محمد بن سلطان العتيبي، المعرض التوعوي الأول لمبادرة "آثارنا هويتنا فلنحافظ عليها"، الذي يقيمه فريق "آثاريون" التطوعي للجمعية بالتعاون مع نادي الآثار بقسم الآثار، وذلك خلال الفترة من ١٢-١٣/ ٩/ ١٤٣٨في مجمع الحمراء مول؛ للعمل على نشر التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الآثار، ومدى أهميتها في المجتمع بجميع شرائحه. وقد لقي المعرض استحسان الحضور؛ إذ تخلل نشاط الرسام الصغير، الذي يهدف إلى تعزيز مدى أهمية الآثار عند النشء، والذي قرأنا من خلاله الآثار السعودية في عيون وفكر الأطفال. ونزولاً عند رغبة الجمهور تم تمديد المعرض لمدة يوم إضافي.

وقد تشرف المعرض بزيارة الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، ولقي استحسانه، وأشاد بأهمية العمل على إقامة مثل هذه المعارض؛ وذلك للحفاظ على هذا الموروث الكبير.

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
01:50 AM

فريق "آثاريون" يقيم المعرض التوعوي الأول لمبادرة "آثارنا هويتنا فلنحافظ عليها"

نزولاً عند رغبة الجمهور تم تمديد المعرض لمدة يوم إضافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد موافقة الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري للجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على تدشين الفريق التطوعي للجمعية السعودية للدراسات الأثرية "آثاريون"، افتتح رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، الدكتور محمد بن سلطان العتيبي، المعرض التوعوي الأول لمبادرة "آثارنا هويتنا فلنحافظ عليها"، الذي يقيمه فريق "آثاريون" التطوعي للجمعية بالتعاون مع نادي الآثار بقسم الآثار، وذلك خلال الفترة من ١٢-١٣/ ٩/ ١٤٣٨في مجمع الحمراء مول؛ للعمل على نشر التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الآثار، ومدى أهميتها في المجتمع بجميع شرائحه. وقد لقي المعرض استحسان الحضور؛ إذ تخلل نشاط الرسام الصغير، الذي يهدف إلى تعزيز مدى أهمية الآثار عند النشء، والذي قرأنا من خلاله الآثار السعودية في عيون وفكر الأطفال. ونزولاً عند رغبة الجمهور تم تمديد المعرض لمدة يوم إضافي.

وقد تشرف المعرض بزيارة الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، ولقي استحسانه، وأشاد بأهمية العمل على إقامة مثل هذه المعارض؛ وذلك للحفاظ على هذا الموروث الكبير.

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