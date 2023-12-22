فريق عمل أممي لجرائم الحرب في سوريا.. دولة الـ35 ألف نسمة تَقَدّمت بالقرار

السعودية رحّبت به.. ومنال رضوان: نأمل أن ينتهي وجود الحرس الإيراني هناك

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تشكيلَ مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتُكبت في سوريا، وهي الخطوة الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء.

وينص مشروع القرار الذي تَقَدّمت به "ليختنشتاين"، على تشكيل هذه المجموعة، وأُقِر بأغلبية 105 أصوات مقابل 15 دولة صوّتت ضده و52 امتنعت عن التصويت.

ووفق "فرانس برس" سيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق الصلة مع لجنة تحقيق شكّلتها الأمم المتحدة في 2011، وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا، الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.

وجمعت هيئات أخرى وثائقَ ولوائحَ شهود وفيديوهات يمكن أن تُستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.

وكانت روسيا والصين قد عطّلتا في 2014 طلباً رفَعه مجلس الأمن، بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.

ومن جانبها أشادت كل من قطر والسعودية، بالقرار، وجاء التصويت في وقت تمنع فيه روسيا صدور أي قرار في مجلس الأمن يدين ممارسات النظام السوري ضد شعبه.

من جهتها، قالت منال حسن رضوان السكرتيرة الأولى ببعثة السعودية في الأمم المتحدة: إن بلادها تأمل أن يحدّ القرار من الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري، وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

كما وصف مندوب دولة ليختنشتاين في الأمم المتحدة كريستيان وناويزر، الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع كارثة في الوقت المعاصر، وقال: إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضىً عنها وليس لها تبعات".

وأضاف أن هناك انتهاكاً ممنهجاً وتجاهلاً كاملاً للقانون الدولي من الأطراف المتنازعة كافة؛ مما أدى إلى التسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة، كما قال سفير دولة ليختنشتاين: إن القرار الذي جرى التصويت عليه يتناول قضية طالما أُهملت بشكل دائم برغم حتميتها، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ مارس 2011.

ووفق "هافنغتون بوست عربي"؛ فإن "ليختنشتاين" دولة غير ساحلية، تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى، وتزيد مساحتها قليلاً عن 160 كيلومتراً مربعاً، ويُقدّر عدد سكانها بنحو 35.000 نسمة.

وكان "فينافيسير" قد أوضح قبيل التصويت على مشروع القرار، أن فريق العمل سيكلف بجمع أدلة، وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا؛ وهو أمر ليس قائماً حالياً".

بالمقابل ندد سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بإقرار النص؛ معتبراً إياه "تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة".