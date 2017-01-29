فقدان مركب في ماليزيا على متنه 28 سائحاً صينياً

أعلن خفر السواحل الماليزي، اليوم الأحد، فقدان مركب على متنه 31 شخصاً، بينهم 28 سائحاً صينياً، وذلك أثناء إبحاره قبالة الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم الوكالة الماليزية للمراقبة البحرية إن "مالك المركب تقدم ببلاغ مساء السبت عن اختفاء المركب وقد أطلقنا عمليات بحث عنه".

وأوضح أن المركب الذي يقل 28 سائحاً صينياً وطاقماً من ثلاثة أشخاص هم الربان ومساعداه، غادر المرفأ صباح السبت وخلال النهار ساءت الأحوال الجوية كثيراً.

وأضاف أن المركب كان متجهاً إلى جزيرة تبعد نحو 60 كلم إلى الغرب من كوتا كينابالو عاصمة ولاية صباح الشرقية.

وقال وزير السياحة في ولاية صباح ماسيدي مانون إن "كل أقرباء ركاب المركب وأنا شخصياً نأمل في تحقيق تقدم في عمليات البحث والإغاثة". وأضاف: "إن قواتنا تفعل ما بوسعها".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن قنصليتها العامة في كوتا كينابالو على اتصال مع الحكومة الماليزية؛ لدعوتها إلى أن تفعل ما بوسعها لإنقاذ رعاياها.