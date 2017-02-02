فقدَ عيْنه وترك 4 أشقاء في الجبهة.. "دحيقي": ليس للعدو مكان في وطني

استقبلته مدينته جازان بالفل والأهازيج الوطنية عقب عودته من رحلة العلاج

استقبلت جازان، مساء أمس الأربعاء، الجندي عبده عبدالله دحيقي الذي أصيب في إحدى المعارك في جبهة نجران فقدَ على إثرها عينه اليمنى بالفل والزغاريد والأهازيج الوطنية بعد انتهاء رحلته العلاجية.

والبطل "دحيقي" متزوج وله 5 من الأبناء؛ منهم 4 بنات وولد، وله 4 أشقاء، جميعهم يعملون في القطاع العسكري في جبهة القتال.

وقالت أسرته: إننا فخورون بما قدّمه ابننا فإصابته شرف عظيم ووسام عز وفخر، فقد جاءت دفاعاً عن أرض الحرمين بلاد المقدسات، والتي يتمنى كل مواطن أن يكون درعاً حصيناً لها.