"فلكيّة جدة": ذروة "شهب الرباعيات 2017" فجر الأربعاء

مصدرها البقايا الغبارية للجسم الفضائي "2003 EH1"

أفادت الجمعية الفلكيّة بجدة، بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء الثالث من يناير وخلال ساعات فجر الأربعاء الرابع من يناير، ذروة تساقط شهب الرباعيات أولى زخات الشهب في 2017.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن شهب الرباعيات عادة تنشط من نهاية شهر ديسمبر والأسبوع الثاني من يناير، وعلى عكس زخات الشهب الاخرى التي تميل لتبقى في ذروتها لنحو يومين تقريباً، فإن فترة ذروة الربعيات تستمر لبضع ساعات فقط.

وأضاف: "يعتقد أن مصدر هذه الشهب مرتبط بالبقايا الغبارية للجسم الفضائي - 2003 EH1 – ويرجّح أنه مذنب".

وأردف: "يعتبر النصف الشمالي للكرة الأرضية الأفضل لرؤية هذه الشهب، وذلك لأن نقطة انطلاق هذه الشهب تقع في أقصى الشمال لقبة السماء، وليس بالضرورة معرفة ذلك الموقع لأن الشهب ستظهر من أيّ مكان في السماء".

وتابع: "خلال هذا العام سيكون القمر في طور التربيع الأول؛ ما يعني أنه يغرب مبكراً؛ ما سيترك السماء مظلمة لرؤية هذه الشهب ما يعني أن هذا العام سيكون من الأعوام المثالية لرؤية شهب الرباعيات".

وقال "أبو زاهرة": "لمحاولة رؤية بعض من هذه الشهب يجب أن يكون الرصد من موقع بعيد عن أضواء المدن وتتم مراقبة الأفق الشمالي بشكل عام ما بعد منتصف الليل حتى الفجر؛ حيث تتساقط بمعدل يزيد على 40 شهاباً في الساعة، ولكن العدد الذي سوف يُشاهد لا يمكن تحديده؛ لأن الشهب لا يمكن التنبؤ بها على وجه الدقة".

وأضاف: "يمكن رؤية كوكب المشتري بالأفق الشرقي الى جانب عديد من النجوم البراقة والساطعة التي تزيّن سماء الفجر".