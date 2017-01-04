"فنون الطائف" تختتم المسابقة الشعرية "صورة من صورة" غداً

​بمشاركة 100 ​شاعر ​سعودى وخليجى ورعاية الغرفة التجارية

تختتم مساء غدٍ "الخميس" ، المسابقة الشعرية "صورة من صورة" ، التي تضمنت مشاركة ما يقارب 100 شاعر من المملكة والخليج وذلك في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية ، وتحت إشراف لجنة التراث والفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف ، وبدعم ورعاية من الغرفة التجارية بالطائف .

وقال الشاعر إبراهيم السفياني صاحب فكرة المسابقة إن المسابقة تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني بين القيادة والمواطنين وإبراز دور جنودنا البواسل في الذود عن الوطن ومقدساته من خلال قراءة الصور الفوتوغرافية شعرياً.

وأوضح "السفياني" أن المسابقة انطلقت منذ الإعلان عنها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ، وحيث تم استلام مشاركات الشعراء من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، حيث بلغ عدد المشاركات ما يقارب 100 مشاركة ، وقد تم عرضها على لجنة التحكيم المكونة من عدد من رموز الشعر في الوطن العربي والذين يمتلكون تجاربهم الشخصية في مجال الشعر وهم "عبدالله الطلحي ، عبدالله العلاوه، وصل العطياني ، سامي السفياني" .

