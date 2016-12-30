احتفل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد رئيس مجلس الشورى السابق، د. فهاد الحمد؛ بزواج ابنه "راكان" من "هيفاء" كريمة خالد محمد بن سعدى ؛ الإثنين الماضي، بقصر طويق بحي السفارات، وسط حضور كبير من المسؤولين، والوجهاء، والشخصيات الفاعلة في المجتمع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.
فهاد الحمد يحتفل بزواج "راكان"
احتفل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد رئيس مجلس الشورى السابق، د. فهاد الحمد؛ بزواج ابنه "راكان" من "هيفاء" كريمة خالد محمد بن سعدى ؛ الإثنين الماضي، بقصر طويق بحي السفارات، وسط حضور كبير من المسؤولين، والوجهاء، والشخصيات الفاعلة في المجتمع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.
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فهاد الحمد يحتفل بزواج "راكان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2016-12-30
30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
01:23 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:57 AM
فهاد الحمد يحتفل بزواج "راكان"
احتفل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد رئيس مجلس الشورى السابق، د. فهاد الحمد؛ بزواج ابنه "راكان" من "هيفاء" كريمة خالد محمد بن سعدى ؛ الإثنين الماضي، بقصر طويق بحي السفارات، وسط حضور كبير من المسؤولين، والوجهاء، والشخصيات الفاعلة في المجتمع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.
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