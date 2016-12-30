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فهاد الحمد يحتفل بزواج "راكان"

 احتفل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد رئيس مجلس الشورى السابق، د. فهاد الحمد؛ بزواج ابنه "راكان" من "هيفاء" كريمة خالد محمد بن سعدى ؛ الإثنين الماضي، بقصر طويق بحي السفارات، وسط حضور كبير من المسؤولين، والوجهاء، والشخصيات الفاعلة في المجتمع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.

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فهاد الحمد يحتفل بزواج "راكان"
سبق

 احتفل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد رئيس مجلس الشورى السابق، د. فهاد الحمد؛ بزواج ابنه "راكان" من "هيفاء" كريمة خالد محمد بن سعدى ؛ الإثنين الماضي، بقصر طويق بحي السفارات، وسط حضور كبير من المسؤولين، والوجهاء، والشخصيات الفاعلة في المجتمع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
01:23 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:57 AM

فهاد الحمد يحتفل بزواج "راكان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 احتفل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد رئيس مجلس الشورى السابق، د. فهاد الحمد؛ بزواج ابنه "راكان" من "هيفاء" كريمة خالد محمد بن سعدى ؛ الإثنين الماضي، بقصر طويق بحي السفارات، وسط حضور كبير من المسؤولين، والوجهاء، والشخصيات الفاعلة في المجتمع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.

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