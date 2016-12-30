فهاد الحمد يحتفل بزواج "راكان"

احتفل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد رئيس مجلس الشورى السابق، د. فهاد الحمد؛ بزواج ابنه "راكان" من "هيفاء" كريمة خالد محمد بن سعدى ؛ الإثنين الماضي، بقصر طويق بحي السفارات، وسط حضور كبير من المسؤولين، والوجهاء، والشخصيات الفاعلة في المجتمع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.