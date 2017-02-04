فهد ومحمد العتيبي يحتفلان بزواجهما بالرياض

احتفل الشقيقان "فهد" و"محمد" أبناء سويلم العتيبي بزواجهما في العاصمة الرياض.
حضر الحفل جموع من المشايخ والوجهاء والأقارب والأصدقاء.
احتفل الشقيقان "فهد" و"محمد" أبناء سويلم العتيبي بزواجهما في العاصمة الرياض.
حضر الحفل جموع من المشايخ والوجهاء والأقارب والأصدقاء.
احتفل الشقيقان "فهد" و"محمد" أبناء سويلم العتيبي بزواجهما في العاصمة الرياض.
حضر الحفل جموع من المشايخ والوجهاء والأقارب والأصدقاء.
احتفل الشقيقان "فهد" و"محمد" أبناء سويلم العتيبي بزواجهما في العاصمة الرياض.
حضر الحفل جموع من المشايخ والوجهاء والأقارب والأصدقاء.