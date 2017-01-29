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"فواز فلاتة" لاعبًا قدساويًّا لمدة موسمين

اعتباراً من الموسم القادم

أعلنت إدارة نادي القادسية عن توقيعها عقدًا احترافيًّا مع اللاعب "فواز فلاتة- 28 عامًا" بعقد يمتد موسمين بعد دخوله الفترة الحرة اعتبارًا من الموسم القادم.

هذا وقد تكفل بالصفقة رئيس مجلس إدارة النادي "معدي الهاجري" امتدادًا لدعمه المستمر، وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة ومحبُّو النادي هذه البادرةَ غير المستغربة على الأستاذ "معدي الهاجري" لخدمة النادي ودعمه.

ويعتبر "فلاتة" الذي يجيد اللعب في مركز الدفاع من الأسماء التي مثلت أندية: أحد، والهلال، والعروبة، والفيصلي؛ من مواليد "8 /3 /1989م".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فواز فلاتة" لاعبًا قدساويًّا لمدة موسمين
سبق

أعلنت إدارة نادي القادسية عن توقيعها عقدًا احترافيًّا مع اللاعب "فواز فلاتة- 28 عامًا" بعقد يمتد موسمين بعد دخوله الفترة الحرة اعتبارًا من الموسم القادم.

هذا وقد تكفل بالصفقة رئيس مجلس إدارة النادي "معدي الهاجري" امتدادًا لدعمه المستمر، وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة ومحبُّو النادي هذه البادرةَ غير المستغربة على الأستاذ "معدي الهاجري" لخدمة النادي ودعمه.

ويعتبر "فلاتة" الذي يجيد اللعب في مركز الدفاع من الأسماء التي مثلت أندية: أحد، والهلال، والعروبة، والفيصلي؛ من مواليد "8 /3 /1989م".
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:45 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:13 PM
اعتباراً من الموسم القادم

"فواز فلاتة" لاعبًا قدساويًّا لمدة موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,907

أعلنت إدارة نادي القادسية عن توقيعها عقدًا احترافيًّا مع اللاعب "فواز فلاتة- 28 عامًا" بعقد يمتد موسمين بعد دخوله الفترة الحرة اعتبارًا من الموسم القادم.

هذا وقد تكفل بالصفقة رئيس مجلس إدارة النادي "معدي الهاجري" امتدادًا لدعمه المستمر، وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة ومحبُّو النادي هذه البادرةَ غير المستغربة على الأستاذ "معدي الهاجري" لخدمة النادي ودعمه.

ويعتبر "فلاتة" الذي يجيد اللعب في مركز الدفاع من الأسماء التي مثلت أندية: أحد، والهلال، والعروبة، والفيصلي؛ من مواليد "8 /3 /1989م".
 

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