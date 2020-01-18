"فورد" تستدعي 4500 سيارة لإصلاح عطل يتسبب في اشتعالها أثناء القيادة

أعلنت شركة "فورد" للسيارات، أمس الاثنين، استدعاء 4 آلاف و556 سيارة من طراز "كوجا" بسعة 1.6 لتر، في جنوب إفريقيا، على خلفية خلل يتسبب في اشتعال السيارة أثناء قيادتها.

وقال جيف نيميث، الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" في جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي، في مدينة بريتوريا الإفريقية: "إن الحرائق الأخيرة التي أصابت سيارات (كوجا فورد) مؤسفة للغاية، ويجب إعادة جميع السيارات إلى وكلاء فورد".

وأضاف أن السيارات المعيبة تم تصنيعها في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2012، وفبراير من العام 2014.

ولفت إلى وجود تقارير مفادها أن ما لا يقل عن 40 سيارة من طراز "كوجا فورد" اشتعلت فيها النيران، أثناء قيادتها في بعض شوراع البلاد.

وحسب ما نقلته "الأناضول" عن وسائل إعلام محلية، فإن شخصاً على الأقل لقي مصرعه في مثل تلك الحوادث، في 2015، إلا أن شركة "فورد" نفت ذلك الادعاء.

وأرجع "نيميث" سبب اشتعال الحرائق في السيارات إلى ارتفاع درجات الحرارة في حجرة المحرك، ووعد بأن تقوم الشركة بإصلاح جميع المركبات المتضررة.