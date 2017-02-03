فيديو.."سلطان بن سلمان" عن "عبدالله آل الشيخ": إداري ناجح وزمالة عمر

في لقاء الأمير السنوي بقيادات هيئة السياحة والتراث الوطني والمتميزين منهم

يحرص رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، على رعاية اللقاء السنوي الذي تنظمه هيئة السياحة كل عام للقيادات والموظفين وتكريم المتميزين منهم ويتحدث إليهم.

ومن القيادات التي نالت إشادة الأمير، هذا العام، كان عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ حيث أثنى عليه ووصفه بـ"بزمالة العمر" والإداري الناجح والقدير طيلة صداقتهما معاً وخوضهما بعض تجارب الحياة.

هذا ويكرم الأمير سلطان بن سلمان، المتميزين كل عام نظير ما يقدمونه طيلة عملهم ويحثهم على مواصلة الجهد لخدمة الوطن والمواطن والسائح وعكس الصورة الحقيقية للمواطنة الصادقة وأداء الرسالة على أكمل وجه.