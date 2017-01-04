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فيديو.. صاعقة تباغت شابة برازيلية وتضربها على الشاطئ

 أظهر مقطع فيديو صوراً صادمة لشابة في مقتبل العمر تتعرض لصعقة برق، وهي تتنزه على الشاطئ في جو ماطر قرب مدينة ساو باولو البرازيلية.

وسقطت تالين كامبوس، البالغة من العمر 25 عاماً، على الفور؛ إثر إصابتها بالصعقة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

ووقعت الحادثة الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأحد الماضي، في شاطئ برايا دي سونهو، في منطقة إيتاناييم قرب المدينة.

ونشر أصدقاء الضحية، في حساب يفترض أنه لها على موقع "فيسبوك"، أدعية تتمنى لها التماثل سريعاً للشفاء، بعد الإصابة المرعبة.

وذكر موقع "غلوبو" البرازيلي أن الشابة المصابة جرى نقلها في وضع حرج جداً إلى قسم الطوارئ في مستشفى في منطقة غوارلوس.

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فيديو.. صاعقة تباغت شابة برازيلية وتضربها على الشاطئ
سبق

 أظهر مقطع فيديو صوراً صادمة لشابة في مقتبل العمر تتعرض لصعقة برق، وهي تتنزه على الشاطئ في جو ماطر قرب مدينة ساو باولو البرازيلية.

وسقطت تالين كامبوس، البالغة من العمر 25 عاماً، على الفور؛ إثر إصابتها بالصعقة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

ووقعت الحادثة الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأحد الماضي، في شاطئ برايا دي سونهو، في منطقة إيتاناييم قرب المدينة.

ونشر أصدقاء الضحية، في حساب يفترض أنه لها على موقع "فيسبوك"، أدعية تتمنى لها التماثل سريعاً للشفاء، بعد الإصابة المرعبة.

وذكر موقع "غلوبو" البرازيلي أن الشابة المصابة جرى نقلها في وضع حرج جداً إلى قسم الطوارئ في مستشفى في منطقة غوارلوس.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
11:33 AM

فيديو.. صاعقة تباغت شابة برازيلية وتضربها على الشاطئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
18,191

 أظهر مقطع فيديو صوراً صادمة لشابة في مقتبل العمر تتعرض لصعقة برق، وهي تتنزه على الشاطئ في جو ماطر قرب مدينة ساو باولو البرازيلية.

وسقطت تالين كامبوس، البالغة من العمر 25 عاماً، على الفور؛ إثر إصابتها بالصعقة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

ووقعت الحادثة الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأحد الماضي، في شاطئ برايا دي سونهو، في منطقة إيتاناييم قرب المدينة.

ونشر أصدقاء الضحية، في حساب يفترض أنه لها على موقع "فيسبوك"، أدعية تتمنى لها التماثل سريعاً للشفاء، بعد الإصابة المرعبة.

وذكر موقع "غلوبو" البرازيلي أن الشابة المصابة جرى نقلها في وضع حرج جداً إلى قسم الطوارئ في مستشفى في منطقة غوارلوس.

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