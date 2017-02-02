فيديو.. عصابة تسطو على متجر مجوهرات بإيطاليا والشرطة تطاردهم

نشرت الشرطة الإيطالية شريط فيديو يُظهر عملية سرقة متجر مجوهرات بمدينة ميلانو شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس؛ فقد لجأت الشرطة إلى نشر فيديو كاميرا المراقبة في المتجر، بعد أن عجزت عن الإمساك باللصيْن اللذيْن نفّذا العملية في سبتمبر الماضي.

وطالَبت الشرطة الجمهور بالمساعدة في التعرف على اللصيْن الطليقين.

وبدأت عملية السرقة عندما دخل اللص الأول وتظاهر بأنه يريد الاطلاع على أنواع من الذهب الإيطالي، وعندما دخلت موظفة المحل إلى غرفة الخزنة باغتها بهجوم، واستطاع السيطرة عليها وربطها بوثاق.

وفي هذه الأثناء دخل اللص الثاني إلى المتجر، وساعد الأول في نهب كل ما طالته أيديهما في الخزنة؛ لكن لم تحدد قيمة المسروقات.

وتعتقد الشرطة أن اللصيْن رجلان من صربيا، تتراوح أعمارهما بين 29- 30، واستطاعت السلطات تحديد هوية أحد اللصين؛ من خلال الفيديو الموجود في مسرح الجريمة.

وتعتقد السلطة وجود شخص ثالث متورط في عملية السرقة.