فيديو لدبلوماسي عربي سابق بإيران: لا يوجد مسجد للسنة ومنعونا صلاة الجمعة

قال: يسمحون للكنائس والمعابد وأرسلوا مندوباً كي لا نصلي بسفارة السعودية

كشف السفير الأردني السابق في إيران الدكتور بسام العموش عن ممارسات خطيرة وطائفية، تقوم بها السلطات الإيرانية في طهران، حيث تحدث في حوار تلفزيوني عن أنه لا يوجد مسجد سني واحد في العاصمة الإيرانية.

وتساءل: كيف تطالبون بحسينية في عبدون الأردنية، وتمنعون حتى صلاة الجمعة؟ كاشفاً منع السلطات الإيرانية المساجد السنية في العاصمة، كما أنه لا يُسمح لهم بأداء صلاة الجمعة، ولا يُسمح برفع الأذان السني.

وأضاف: كانوا يسمحون للكنائس المسيحية والمعابد اليهودية، لكنهم يرفضون المساجد السنية.

وتابع قائلاً: كنا نصلي في فناء السفارة السعودية في طهران، ومع ذلك أرسلت السلطات الإيرانية مندوباً؛ لإبلاغنا بمنع صلاة الجمعة في طهران.