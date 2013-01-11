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فيديو لدبلوماسي عربي سابق بإيران: لا يوجد مسجد للسنة ومنعونا صلاة الجمعة

قال: يسمحون للكنائس والمعابد وأرسلوا مندوباً كي لا نصلي بسفارة السعودية

كشف السفير الأردني السابق في إيران الدكتور بسام العموش عن ممارسات خطيرة وطائفية، تقوم بها السلطات الإيرانية في طهران، حيث تحدث في حوار تلفزيوني عن أنه لا يوجد مسجد سني واحد في العاصمة الإيرانية.

وتساءل: كيف تطالبون بحسينية في عبدون الأردنية، وتمنعون حتى صلاة الجمعة؟ كاشفاً منع السلطات الإيرانية المساجد السنية في العاصمة، كما أنه لا يُسمح لهم بأداء صلاة الجمعة، ولا يُسمح برفع الأذان السني.

وأضاف: كانوا يسمحون للكنائس المسيحية والمعابد اليهودية، لكنهم يرفضون المساجد السنية.

وتابع قائلاً: كنا نصلي في فناء السفارة السعودية في طهران، ومع ذلك أرسلت السلطات الإيرانية مندوباً؛ لإبلاغنا بمنع صلاة الجمعة في طهران.

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فيديو لدبلوماسي عربي سابق بإيران: لا يوجد مسجد للسنة ومنعونا صلاة الجمعة
سبق

كشف السفير الأردني السابق في إيران الدكتور بسام العموش عن ممارسات خطيرة وطائفية، تقوم بها السلطات الإيرانية في طهران، حيث تحدث في حوار تلفزيوني عن أنه لا يوجد مسجد سني واحد في العاصمة الإيرانية.

وتساءل: كيف تطالبون بحسينية في عبدون الأردنية، وتمنعون حتى صلاة الجمعة؟ كاشفاً منع السلطات الإيرانية المساجد السنية في العاصمة، كما أنه لا يُسمح لهم بأداء صلاة الجمعة، ولا يُسمح برفع الأذان السني.

وأضاف: كانوا يسمحون للكنائس المسيحية والمعابد اليهودية، لكنهم يرفضون المساجد السنية.

وتابع قائلاً: كنا نصلي في فناء السفارة السعودية في طهران، ومع ذلك أرسلت السلطات الإيرانية مندوباً؛ لإبلاغنا بمنع صلاة الجمعة في طهران.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:16 AM
قال: يسمحون للكنائس والمعابد وأرسلوا مندوباً كي لا نصلي بسفارة السعودية

فيديو لدبلوماسي عربي سابق بإيران: لا يوجد مسجد للسنة ومنعونا صلاة الجمعة

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
17
14,574

كشف السفير الأردني السابق في إيران الدكتور بسام العموش عن ممارسات خطيرة وطائفية، تقوم بها السلطات الإيرانية في طهران، حيث تحدث في حوار تلفزيوني عن أنه لا يوجد مسجد سني واحد في العاصمة الإيرانية.

وتساءل: كيف تطالبون بحسينية في عبدون الأردنية، وتمنعون حتى صلاة الجمعة؟ كاشفاً منع السلطات الإيرانية المساجد السنية في العاصمة، كما أنه لا يُسمح لهم بأداء صلاة الجمعة، ولا يُسمح برفع الأذان السني.

وأضاف: كانوا يسمحون للكنائس المسيحية والمعابد اليهودية، لكنهم يرفضون المساجد السنية.

وتابع قائلاً: كنا نصلي في فناء السفارة السعودية في طهران، ومع ذلك أرسلت السلطات الإيرانية مندوباً؛ لإبلاغنا بمنع صلاة الجمعة في طهران.

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