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فيديو مثير للجدل.. أغرب طريقة لإيقاف سيارة في إشارة مرور

رغم أن الإشارة كانت خضراء، إلا إن شرطيا أستراليا استخدم أغرب طريقة لإجبار سيارة على التوقف، حيث قام بالاصطدام بها، وسط ذهول كل من شاهد الواقعة، وجدل كل من شاهد الشريط.


وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم السبت الماضي، في ضاحية نورث البري، بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، والتقطته كاميرا سيارة كانت متوقفة في إشارة المرور.


وتقول الصحيفة: إن إشارة المرور كانت خضراء، وتحركت السيارات لتعبر التقاطع، لكن قائد السيارة الفورد الحمراء توقف قليلا، لأن سيارة الشرطة كانت تطلق صافرتها.


ولكن بعد قليل تحركت السيارة الفورد، وهنا فوجئ الجميع بقائد سيارة الشرطة يندفع ويصطدم بمؤخرة  السيارة الفورد، وفي السيارة التي التقطت الفيديو نسمع صوت سيدة وهي تصرخ " ماذا يفعل هذا الشرطي ؟"، ثم أكملت السيارتان سيرهما، حيث توقفتا على جانب الطريق، فعلقت إحدى السيدتين مخاطبة الشرطي " ما تفعله خطأ".


وحسب الصحيفة: انقسم مشاهدو الفيديو؛ ما بين مؤيد لما فعله الشرطي الذي كان يطلق الصافرة وربما كان في مهمة رسمية، ومن حقه السير حتى لو الإشارة حمراء، فيما رأي آخرون أن الشرطي أخطأ لأن الإشارة كانت خضراء ومن حق صاحب السيارة الحمراء المرور.

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فيديو مثير للجدل.. أغرب طريقة لإيقاف سيارة في إشارة مرور
سبق

رغم أن الإشارة كانت خضراء، إلا إن شرطيا أستراليا استخدم أغرب طريقة لإجبار سيارة على التوقف، حيث قام بالاصطدام بها، وسط ذهول كل من شاهد الواقعة، وجدل كل من شاهد الشريط.


وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم السبت الماضي، في ضاحية نورث البري، بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، والتقطته كاميرا سيارة كانت متوقفة في إشارة المرور.


وتقول الصحيفة: إن إشارة المرور كانت خضراء، وتحركت السيارات لتعبر التقاطع، لكن قائد السيارة الفورد الحمراء توقف قليلا، لأن سيارة الشرطة كانت تطلق صافرتها.


ولكن بعد قليل تحركت السيارة الفورد، وهنا فوجئ الجميع بقائد سيارة الشرطة يندفع ويصطدم بمؤخرة  السيارة الفورد، وفي السيارة التي التقطت الفيديو نسمع صوت سيدة وهي تصرخ " ماذا يفعل هذا الشرطي ؟"، ثم أكملت السيارتان سيرهما، حيث توقفتا على جانب الطريق، فعلقت إحدى السيدتين مخاطبة الشرطي " ما تفعله خطأ".


وحسب الصحيفة: انقسم مشاهدو الفيديو؛ ما بين مؤيد لما فعله الشرطي الذي كان يطلق الصافرة وربما كان في مهمة رسمية، ومن حقه السير حتى لو الإشارة حمراء، فيما رأي آخرون أن الشرطي أخطأ لأن الإشارة كانت خضراء ومن حق صاحب السيارة الحمراء المرور.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:55 PM

فيديو مثير للجدل.. أغرب طريقة لإيقاف سيارة في إشارة مرور

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
10,446

رغم أن الإشارة كانت خضراء، إلا إن شرطيا أستراليا استخدم أغرب طريقة لإجبار سيارة على التوقف، حيث قام بالاصطدام بها، وسط ذهول كل من شاهد الواقعة، وجدل كل من شاهد الشريط.


وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث يوم السبت الماضي، في ضاحية نورث البري، بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، والتقطته كاميرا سيارة كانت متوقفة في إشارة المرور.


وتقول الصحيفة: إن إشارة المرور كانت خضراء، وتحركت السيارات لتعبر التقاطع، لكن قائد السيارة الفورد الحمراء توقف قليلا، لأن سيارة الشرطة كانت تطلق صافرتها.


ولكن بعد قليل تحركت السيارة الفورد، وهنا فوجئ الجميع بقائد سيارة الشرطة يندفع ويصطدم بمؤخرة  السيارة الفورد، وفي السيارة التي التقطت الفيديو نسمع صوت سيدة وهي تصرخ " ماذا يفعل هذا الشرطي ؟"، ثم أكملت السيارتان سيرهما، حيث توقفتا على جانب الطريق، فعلقت إحدى السيدتين مخاطبة الشرطي " ما تفعله خطأ".


وحسب الصحيفة: انقسم مشاهدو الفيديو؛ ما بين مؤيد لما فعله الشرطي الذي كان يطلق الصافرة وربما كان في مهمة رسمية، ومن حقه السير حتى لو الإشارة حمراء، فيما رأي آخرون أن الشرطي أخطأ لأن الإشارة كانت خضراء ومن حق صاحب السيارة الحمراء المرور.

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