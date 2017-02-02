فيديو مثير للجدل.. هل ينتحر البقر في الهند؟

يعتقد علماء أن ثمة حيوانات تنهي حياتها بسبب حالة الاكتئاب، وهذا ما حدث مع بقرة أقدمت على القفز من أعلى مبنى في مدينة بالهند، في "خطوة انتحارية".

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، إن البقرة كانت على ما يبدو "محبطة" حين صعدت إلى سطح مبنى تجاري من 3 طوابق.

أظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، البقرة وهي تسير على السطح وسط محاولات بعض الأشخاص لجمها، إلا أنها قفزت من أعلى المبنى، وسقطت نافقة وسط الشارع.

ولم يتضح كيف نجحت في الوصول إلى السطح، لكن الفيديو أظهر 5 أشخاص بالقرب منها، يرجّح أنهم حاولوا السيطرة عليها.

ويعتقد علماء أن ثمة حيوانات تنهي حياتها بسبب حالة الاكتئاب التي تنتابها، ويصنفون هذه الحالة على أنها انتحار.