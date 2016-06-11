فيديو مخيف.. أمريكي يطلق النار على حية التفّت على ماعز بمزرعته

كشف فيديو مخيف، لحظة قيام مزارع أمريكي بإطلاق النار على حية بورمية ضخمة (4 أمتار) اعتادت قتل الماشية في مزرعته في مدينة نابلس بولاية فلوريدا.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان حفيد المزارع الأمريكي سكون دام (63 عاماً) قد شاهد الحية وهي تلتفّ على ماعز في المزرعة، على بُعد 200 ياردة من منزل المزارع؛ فأبلغ جده الذي سارع بحمل مسدسه وأطلق النار على الحية.



وأضافت الصحيفة: كانت الطلقة الأولى مؤثرة؛ لكن الحية لم تمت إلا بعد إطلاق عدة رصاصات عليها، وبرغم ذلك ماتت الماعز.



ونقلت الصحيفة عن صفحة "دام" على موقع "فيسبوك" قوله: هذا ثاني فرد من قطيع الماعز الذي يفقده بسبب الحية البورمية، وكان ماعز قد فُقد منذ أسبوع فقط، كما أنه يخشى أن تؤذي الحية أحفاده الصغار وأطفال الأسرة.