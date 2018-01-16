النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مروّع.. أغرب نهاية لمحاولة انتحار شاب مَرّ القطار فوق جسده

 في فيديو مروّع، رقد شاب تايلاندي أمام قطار؛ بُغية الانتحار، ومر القطار فوق جسده، وظن كُلّ مَن شاهده أن عجلات القطار قد شطرته نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك كان أغرب من الخيال.

 

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن كاميرات المراقبة بمحطة سكة حديد براتشينبوري جنوبي تايلاند التقطت تفاصيل الحادث.

 

فقد انتظر الشاب العاطل عن العمل "ويراتشاي نيسيرام" (23 عاماً) على رصيف محطة القطار، وفي لحظة دخول القطار، ألقى "نيسيرام" بنفسه وتمدد على الخط الحديدي، وأظهر الفيديو القطارَ وهو يمر فوقه.

 

وفي اللحظات التالية، تَوَقّع الجميع أنهم سيشاهدون جثة مشطورة إلى نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك فاق الخيال.

 

وتضيف الصحيفة: فجأة نهض الشاب من تحت القطار، وغادر المكان سائراً على قدميه، وسط ذهول الجميع.

 

وحسب الصحيفة، عثرت الشرطة على "نيسيرام" في مكان قريب من المحطة، ونقلته إلى المستشفى، وبالكشف عليه ظهر أنه أصيب بجرح في قدمه، وتمت معالجته.

 

وقالت الشرطة: إن "نيسيرام" كان يائساً لعدم حصوله على عمل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو مروّع.. أغرب نهاية لمحاولة انتحار شاب مَرّ القطار فوق جسده
سبق

 في فيديو مروّع، رقد شاب تايلاندي أمام قطار؛ بُغية الانتحار، ومر القطار فوق جسده، وظن كُلّ مَن شاهده أن عجلات القطار قد شطرته نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك كان أغرب من الخيال.

 

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن كاميرات المراقبة بمحطة سكة حديد براتشينبوري جنوبي تايلاند التقطت تفاصيل الحادث.

 

فقد انتظر الشاب العاطل عن العمل "ويراتشاي نيسيرام" (23 عاماً) على رصيف محطة القطار، وفي لحظة دخول القطار، ألقى "نيسيرام" بنفسه وتمدد على الخط الحديدي، وأظهر الفيديو القطارَ وهو يمر فوقه.

 

وفي اللحظات التالية، تَوَقّع الجميع أنهم سيشاهدون جثة مشطورة إلى نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك فاق الخيال.

 

وتضيف الصحيفة: فجأة نهض الشاب من تحت القطار، وغادر المكان سائراً على قدميه، وسط ذهول الجميع.

 

وحسب الصحيفة، عثرت الشرطة على "نيسيرام" في مكان قريب من المحطة، ونقلته إلى المستشفى، وبالكشف عليه ظهر أنه أصيب بجرح في قدمه، وتمت معالجته.

 

وقالت الشرطة: إن "نيسيرام" كان يائساً لعدم حصوله على عمل.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:20 AM

فيديو مروّع.. أغرب نهاية لمحاولة انتحار شاب مَرّ القطار فوق جسده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
12,891

 في فيديو مروّع، رقد شاب تايلاندي أمام قطار؛ بُغية الانتحار، ومر القطار فوق جسده، وظن كُلّ مَن شاهده أن عجلات القطار قد شطرته نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك كان أغرب من الخيال.

 

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن كاميرات المراقبة بمحطة سكة حديد براتشينبوري جنوبي تايلاند التقطت تفاصيل الحادث.

 

فقد انتظر الشاب العاطل عن العمل "ويراتشاي نيسيرام" (23 عاماً) على رصيف محطة القطار، وفي لحظة دخول القطار، ألقى "نيسيرام" بنفسه وتمدد على الخط الحديدي، وأظهر الفيديو القطارَ وهو يمر فوقه.

 

وفي اللحظات التالية، تَوَقّع الجميع أنهم سيشاهدون جثة مشطورة إلى نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك فاق الخيال.

 

وتضيف الصحيفة: فجأة نهض الشاب من تحت القطار، وغادر المكان سائراً على قدميه، وسط ذهول الجميع.

 

وحسب الصحيفة، عثرت الشرطة على "نيسيرام" في مكان قريب من المحطة، ونقلته إلى المستشفى، وبالكشف عليه ظهر أنه أصيب بجرح في قدمه، وتمت معالجته.

 

وقالت الشرطة: إن "نيسيرام" كان يائساً لعدم حصوله على عمل.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,484
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,443
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة