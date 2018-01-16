فيديو مروّع.. أغرب نهاية لمحاولة انتحار شاب مَرّ القطار فوق جسده

في فيديو مروّع، رقد شاب تايلاندي أمام قطار؛ بُغية الانتحار، ومر القطار فوق جسده، وظن كُلّ مَن شاهده أن عجلات القطار قد شطرته نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك كان أغرب من الخيال.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن كاميرات المراقبة بمحطة سكة حديد براتشينبوري جنوبي تايلاند التقطت تفاصيل الحادث.

فقد انتظر الشاب العاطل عن العمل "ويراتشاي نيسيرام" (23 عاماً) على رصيف محطة القطار، وفي لحظة دخول القطار، ألقى "نيسيرام" بنفسه وتمدد على الخط الحديدي، وأظهر الفيديو القطارَ وهو يمر فوقه.

وفي اللحظات التالية، تَوَقّع الجميع أنهم سيشاهدون جثة مشطورة إلى نصفين؛ لكن ما حدث بعد ذلك فاق الخيال.

وتضيف الصحيفة: فجأة نهض الشاب من تحت القطار، وغادر المكان سائراً على قدميه، وسط ذهول الجميع.

وحسب الصحيفة، عثرت الشرطة على "نيسيرام" في مكان قريب من المحطة، ونقلته إلى المستشفى، وبالكشف عليه ظهر أنه أصيب بجرح في قدمه، وتمت معالجته.

وقالت الشرطة: إن "نيسيرام" كان يائساً لعدم حصوله على عمل.