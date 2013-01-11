فيديو مروّع.. امرأة انحشرت بين سيارتين متصادمتين.. هذا مصيرها

انحشرت امرأة هندية كـ"الساندوتش" بين سيارتين متصادمتين بقوة؛ مما جعلها تطير في الهواء وتسقط أسفل إحدى السيارتين، ومع ذلك نجحت من الموت برعاية الله.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الهندية كانتا أناند (40 عاماً) كانت خارجة من منزلها في مدينة دلهي صباح أول يناير 2017، عندما صدمها مراهق هندي (17 عاماً) يقود سيارة بيضاء بسرعة جنونية، ودفعها لمسافة أمتار، قبل أن يصدم سيارة رياضية سوداء، وبينهما المرأة المسكينة التي طارت في الهواء، وسقطت تحت السيارة السوداء التي تدهورت على جانبها.

وحسب الصحيفة؛ فإن "أناند" نجت من الموت، وترقد الآن في مستشفى، بعد إجراء جراحة لعلاجها من كسر بالفخذ؛ فيما لم يُصَب أصحاب السيارة السوداء.

وعن المراهق صاحب السيارة البيضاء؛ فقد كشفت وسائل إعلام أنه قاد سيارة والده دون علمه، وتسبب في الحادث، وهو الآن قيد التوقيف.