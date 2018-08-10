فيزيائي فلكي لـ"سبق": لا صحة لنهاية العالم خلال أسابيع

​أكد: لا وجود لجسم فلكي يتصادم مع الأرض خلال العشر سنوات المقبلة

أكد الدكتور علي شكري، المتخصص في الفيزياء الفلكية، أن ما أُثير مؤخرا من أن نهاية الحياة على كوكب الأرض ستكون في غضون أسابيع قليلة جراء اصطدام كوكب "غامض" بالأرض، أنه أمر غير صحيح.

وأضاف لـ"سبق": "منذ أكثر من 15 عاماً تتكرر إشاعات مختلفة محورها فناء ودمار الأرض، وطبعا لإضافة المصداقية لها؛ تقحم وكالة ناسا في الموضوع".

وبين "شكري": "ليس هناك ما يثبت صحة الإدعاء على الرغم من عدم استبعاد ارتطام جسيم فلكي بالأرض، بمشيئة الله، في المستقبل، مثل المذنبات والكويكبات التي تتحرك بين الكواكب بدون مدار محدد، ولكن علم الله الإنسان ما لم يعلم بالتقدم العلمي الذي وهبه الله له؛ لذا فله القدرة -بإذنه تعالى- على معرفة تحرك الأجرام السماوية في المستقبل القريب".

وقال الدكتور شكري إنه "بالمعلومات المتوفرة فليس هناك -إن شاء الله- أي جسم فلكي في اتجاه تصادمي مع الأرض خلال العشر سنوات المقبلة".