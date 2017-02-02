"فيسبوك" في طريقها لتحقيق 2 مليار مستخدم نَشِط شهرياً

خلال كشف أرباح الربع الرابع لعام 2016

كشفت تقارير إخبارية عديدة، عن أن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد مذهل.

وأشارت التقارير، التي نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى كشف أرباح للربع الرابع لعام 2016؛ علاوة على أرباحه طوال العام الماضي.

وأوضح الكشف أن الشبكة على أعتاب تحقيق رقم قياسي بتحقيقها نحو 2 مليار مستخدم نشط شهرياً.

وسجل الكشف أن "فيسبوك" أغلقت عام 2016 بتحقيقها 1.23 مليار مستخدم يومياً، وفيما يسجل نحو 1.15 مليار مستخدم الدخول لـ"فيسبوك" على الأجهزة النقالة.

كما سجل الكشف أيضاً أن ميزانية "فيسبوك" ارتفعت لنحو 8.8 مليار دولار، بتحقيقها أرباحاً وصلت إلى 3.56 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 46%.

وباستمرار "فيسبوك" بنفس معدل النمو؛ فإنها على أعتاب أن تصل إلى 2 مليار مستخدم نَشِط شهرياً بحلول منتصف هذا العام تقربياً.

وحصلت كذلك الإعلانات على الهواتف المحمولة والذكية على نصيب الأسد من عائدات إعلانات "فيسبوك"، والتي شكّلت نحو 84% من أرباحها في الربع الأخير لعام 2016.