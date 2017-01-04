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فيصل بن تركي: النصر يدعم قرارات اتحاد القدم الجديدة

أشاد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بقرارات اتحاد القدم الجديد برئاسة عادل عزت والتي تم إشهارها مساء اليوم في أول اجتماعات اتحاد القدم.
وكتب رئيس النصر عبر حسابه في "تويتر": نادي النصر يدعم اتحاد القدم في قراراته التي صدرت اليوم لبدء مرحلة جديدة شعارها العدل والمساواة بين الأندية داعياً الله التوفيق والسداد لهم".
 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيصل بن تركي: النصر يدعم قرارات اتحاد القدم الجديدة
سبق

أشاد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بقرارات اتحاد القدم الجديد برئاسة عادل عزت والتي تم إشهارها مساء اليوم في أول اجتماعات اتحاد القدم.
وكتب رئيس النصر عبر حسابه في "تويتر": نادي النصر يدعم اتحاد القدم في قراراته التي صدرت اليوم لبدء مرحلة جديدة شعارها العدل والمساواة بين الأندية داعياً الله التوفيق والسداد لهم".
 
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
11:51 PM

فيصل بن تركي: النصر يدعم قرارات اتحاد القدم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بقرارات اتحاد القدم الجديد برئاسة عادل عزت والتي تم إشهارها مساء اليوم في أول اجتماعات اتحاد القدم.
وكتب رئيس النصر عبر حسابه في "تويتر": نادي النصر يدعم اتحاد القدم في قراراته التي صدرت اليوم لبدء مرحلة جديدة شعارها العدل والمساواة بين الأندية داعياً الله التوفيق والسداد لهم".
 
 

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