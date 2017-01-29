"فيصل بن تركي": عاتب على "العين".. والكلام عن حسين مشكلة.. و"زوران": عائلتي السبب

في مؤتمر صحفي قبل وداع المدرب

كشف المدير الفني السابق لنادي النصر، الكرواتي زوران، عن سبب استقالته من تدريب الفريق، وقبول عرض العين الإماراتي؛ إذ قال إن عائلته هي السبب، وهي التي أصرت على الرحيل والاتجاه صوب الإمارات.

ونفى زوران في المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل أن يكون هناك أي تدخلات في عمله أو أي مضايقات، مشددًا على أن الكل كان مساندًا له في النادي.

من جهته، قال الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي إن زوران شرح أسباب استقالته، وتفهم النادي الأمر. مشددًا على أن النصر لا يجبر أحدًا على البقاء.

وأضاف: سأعمل على كل ما فيه مصلحة لنادي ‫النصر، ولن أتردد في اتخاذ أي قرار يخدم النصر، وسأتحمل مسؤولية ذلك.

وتابع: أنا مع مرور الوقت كنت مقتنعًا بالمدرب، ولم يكن لدي أي فكرة لتغيير زوران، وكل ما يهمني مصلحة ‫النصر.

وأبدى الرئيس النصراوي عتبه على نادي العين الإماراتي لما حدث، مشددًا على احترامه للزعيم الإماراتي.

وعن المدير الفني القادم قال: حتى اللحظة لم نفكر في أي مدرب.. وسنبدأ في ذلك.

وعن إبعاد اللاعب حسين عبد الغني قال: إبعاد حسين عبدالغني كان قرارًا فنيًّا. وإذا جاء المدرب الجديد هو من سيحدد كل شيء في الفريق.

‏وختم حديثه: إذا كان اللاعب حسين عبدالغني كما يثار يدير النصر فهذه مشكلة كبيرة!