أوضح الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أن الاجتماع الشرفي النصراوي تطرق إلى بعض الأمور المهمة التي سيتم طرحها في الجمعية العمومية، إضافة إلى الدعم المالي للنادي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية. وكشف الرئيس النصراوي أن النصر لم يتلقَّ الدعم المالي الكافي، وأوضح أن مشاركة النصر الآسيوية لم تتأكد بعد. وقال الأمير فيصل إن الإدارة النصراوية وفرت 80 % من التزامات الرخصة الآسيوية، وهناك محاولات لتوفير الـ20 % المتبقية. كما نفى ما تردد عن خسارة أعضاء شرف النصر مؤكدًا وجود بعضهم، والبعض الآخر على تواصل دائم معه، على حد قوله. ومن جهته، أكد الأمير مشعل بن سعود، رئيس أعضاء شرف النصر، أن الاجتماع كان يدور حول دعم نادي النصر، وكشف حصول النادي على بعض من الدعم، وتمنى مزيدًا من الدعم أيضًا. وكشف الأمير مشعل أن الوعود الشرفية بالدعم المالي في الاجتماع الذي تم في مزرعته سابقًا تحقق بعضها فقط.

فيصل بن تركي: لم نتلقَّ دعمًا ماليًّا كافيًا في الاجتماع.. ومشاركتنا الآسيوية محتملة عبدالعزيز السلمي سبق 2017-10-10 أوضح الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أن الاجتماع الشرفي النصراوي تطرق إلى بعض الأمور المهمة التي سيتم طرحها في الجمعية العمومية، إضافة إلى الدعم المالي للنادي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.



وكشف الرئيس النصراوي أن النصر لم يتلقَّ الدعم المالي الكافي، وأوضح أن مشاركة النصر الآسيوية لم تتأكد بعد.



وقال الأمير فيصل إن الإدارة النصراوية وفرت 80 % من التزامات الرخصة الآسيوية، وهناك محاولات لتوفير الـ20 % المتبقية.



كما نفى ما تردد عن خسارة أعضاء شرف النصر مؤكدًا وجود بعضهم، والبعض الآخر على تواصل دائم معه، على حد قوله.



ومن جهته، أكد الأمير مشعل بن سعود، رئيس أعضاء شرف النصر، أن الاجتماع كان يدور حول دعم نادي النصر، وكشف حصول النادي على بعض من الدعم، وتمنى مزيدًا من الدعم أيضًا.



وكشف الأمير مشعل أن الوعود الشرفية بالدعم المالي في الاجتماع الذي تم في مزرعته سابقًا تحقق بعضها فقط.



10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439 12:42 AM

فيصل بن تركي: لم نتلقَّ دعمًا ماليًّا كافيًا في الاجتماع.. ومشاركتنا الآسيوية محتملة أكد أن تبرعات اجتماع المزرعة وصل بعضها





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أوضح الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أن الاجتماع الشرفي النصراوي تطرق إلى بعض الأمور المهمة التي سيتم طرحها في الجمعية العمومية، إضافة إلى الدعم المالي للنادي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.



وكشف الرئيس النصراوي أن النصر لم يتلقَّ الدعم المالي الكافي، وأوضح أن مشاركة النصر الآسيوية لم تتأكد بعد.



وقال الأمير فيصل إن الإدارة النصراوية وفرت 80 % من التزامات الرخصة الآسيوية، وهناك محاولات لتوفير الـ20 % المتبقية.



كما نفى ما تردد عن خسارة أعضاء شرف النصر مؤكدًا وجود بعضهم، والبعض الآخر على تواصل دائم معه، على حد قوله.



ومن جهته، أكد الأمير مشعل بن سعود، رئيس أعضاء شرف النصر، أن الاجتماع كان يدور حول دعم نادي النصر، وكشف حصول النادي على بعض من الدعم، وتمنى مزيدًا من الدعم أيضًا.



وكشف الأمير مشعل أن الوعود الشرفية بالدعم المالي في الاجتماع الذي تم في مزرعته سابقًا تحقق بعضها فقط.

