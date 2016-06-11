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فيفا: أستراليا تُعيق الأخضر بثلاثية

وصف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفوز الذي حققه منتخب أستراليا على السعودية أمس بنتيجة "٣-٢" بالثمين، وكتب تحت عنوان "أستراليا تُعيق السعودية" ما نصه: حقّق المنتخب الأسترالي انتصاراً ثميناً بنتيجة "3-2" على منتخب السعودية في الجولة الثامنة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 FIFA يوم الخميس.

سجّل "تومي يوريتش" هدفين لأستراليا، وأضاف "تومي روجيتش" الهدف الثالث، بينما سجّل هدفَي المنتخب السعودي كلٌّ من "سالم الدوسري، ومحمد السهلاوي".

وبهذه النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 16 ليتساوى مع المنتخب السعودي والمنتخب الياباني الذي لعب مباراة أقل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيفا: أستراليا تُعيق الأخضر بثلاثية
سبق

وصف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفوز الذي حققه منتخب أستراليا على السعودية أمس بنتيجة "٣-٢" بالثمين، وكتب تحت عنوان "أستراليا تُعيق السعودية" ما نصه: حقّق المنتخب الأسترالي انتصاراً ثميناً بنتيجة "3-2" على منتخب السعودية في الجولة الثامنة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 FIFA يوم الخميس.

سجّل "تومي يوريتش" هدفين لأستراليا، وأضاف "تومي روجيتش" الهدف الثالث، بينما سجّل هدفَي المنتخب السعودي كلٌّ من "سالم الدوسري، ومحمد السهلاوي".

وبهذه النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 16 ليتساوى مع المنتخب السعودي والمنتخب الياباني الذي لعب مباراة أقل.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
06:44 PM

فيفا: أستراليا تُعيق الأخضر بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفوز الذي حققه منتخب أستراليا على السعودية أمس بنتيجة "٣-٢" بالثمين، وكتب تحت عنوان "أستراليا تُعيق السعودية" ما نصه: حقّق المنتخب الأسترالي انتصاراً ثميناً بنتيجة "3-2" على منتخب السعودية في الجولة الثامنة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 FIFA يوم الخميس.

سجّل "تومي يوريتش" هدفين لأستراليا، وأضاف "تومي روجيتش" الهدف الثالث، بينما سجّل هدفَي المنتخب السعودي كلٌّ من "سالم الدوسري، ومحمد السهلاوي".

وبهذه النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 16 ليتساوى مع المنتخب السعودي والمنتخب الياباني الذي لعب مباراة أقل.

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