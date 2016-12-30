فيفا يعيد ترتيب فِرَق "دوري جميل".. الهلال أولاً

نشر موقع فيفا العالمي، عبر الصفحة الخاصة بدوريات العالم، الترتيب الجديد للفِرَق السعودية بـ"دوري جميل"، والتي أصبح فيها الهلال متصدراً بفارق ٣ نقاط عن الأهلي والاتحاد، قُبيل مواجهات الجولة القادمة السبت.



وظل ترتيب "دوري جميل" بصفحة الفيفا بدون تغيير حتى أيام قليلة سابقة؛ برغم القرار القاضي بضرورة سحب نقاط الاتحاد بشكل عاجل الأسبوع الماضي للمشاكل القانونية مع اللاعب المحترف السابق مانسو.



يُذكر أن إدارة الاتحاد قد شددت في بيان صحفي على أنها تَوَصّلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب "مانسو" بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث؛ للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء القرار؛ مؤكدة في الوقت نفسه سعيها لاستعادة النقاط الثلاثة بكل السبل المشروعة قانونياً.

