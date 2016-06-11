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"فيفا" يوافق على تغيير "طاقم التحكيم القطري" لمباراة الإمارات وتايلاند

وافق الاتحاد الدولي "فيفا"، السبت، على تغيير طاقم التحكيم القطري، وكلف طاقم سنغافوري وماليزي لمباراة الإمارات أمام تايلاند، ‏ردا على خطاب الاتحاد الإماراتي.


وطلب الاتحاد الاماراتي لكرة القدم تغيير طاقم التحكيم القطري، الذي سيدير مباراة منتخبه مع نظيره التايلاندي في 13 يونيو الحالي، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وبحسب سكاي نيوز كان "فيفا" قد عين طاقم التحكيم القطري، المؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكما رابعا، لإدارة اللقاء في بانكوك.

يأتي طلب الاتحاد الإماراتي بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الإمارات وقطر، التي أدت في 5 يونيو الجاري إلى قطع العلاقات بينهما.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا" يوافق على تغيير "طاقم التحكيم القطري" لمباراة الإمارات وتايلاند
سبق

وافق الاتحاد الدولي "فيفا"، السبت، على تغيير طاقم التحكيم القطري، وكلف طاقم سنغافوري وماليزي لمباراة الإمارات أمام تايلاند، ‏ردا على خطاب الاتحاد الإماراتي.


وطلب الاتحاد الاماراتي لكرة القدم تغيير طاقم التحكيم القطري، الذي سيدير مباراة منتخبه مع نظيره التايلاندي في 13 يونيو الحالي، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وبحسب سكاي نيوز كان "فيفا" قد عين طاقم التحكيم القطري، المؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكما رابعا، لإدارة اللقاء في بانكوك.

يأتي طلب الاتحاد الإماراتي بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الإمارات وقطر، التي أدت في 5 يونيو الجاري إلى قطع العلاقات بينهما.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
06:17 PM

"فيفا" يوافق على تغيير "طاقم التحكيم القطري" لمباراة الإمارات وتايلاند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق الاتحاد الدولي "فيفا"، السبت، على تغيير طاقم التحكيم القطري، وكلف طاقم سنغافوري وماليزي لمباراة الإمارات أمام تايلاند، ‏ردا على خطاب الاتحاد الإماراتي.


وطلب الاتحاد الاماراتي لكرة القدم تغيير طاقم التحكيم القطري، الذي سيدير مباراة منتخبه مع نظيره التايلاندي في 13 يونيو الحالي، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وبحسب سكاي نيوز كان "فيفا" قد عين طاقم التحكيم القطري، المؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكما رابعا، لإدارة اللقاء في بانكوك.

يأتي طلب الاتحاد الإماراتي بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الإمارات وقطر، التي أدت في 5 يونيو الجاري إلى قطع العلاقات بينهما.

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