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في أجواء روحانية ..شاهد: مئات الشباب يتسابقون لإفطار الصائمين بالحرم

يعملون على توزيع أكثر من 80 ألف وجبة إفطار منذ بداية شهر رمضان

رصدت عدسة "سبق " في جولة ميدانية مصورة في أجواء روحانية وإيمانية مئات الشباب والفتيات يتسابقون في العمل الخيري التطوعي لتقديم وجبات إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام في شهر الخيرات والصدقات .


وكشف مدير مشروع "إفطار الصائم" بمؤسسة "الونيس" بساحات المسجد الحرام، الشيخ منصور الونيس، عن وجود أكثر من 100 شاب وفتاة يعملون على توزيع أكثر من 80 ألف وجبة إفطار من بداية شهر رمضان في ساحة التوحيد بالمسجد الحرام ضمن مشروع المؤسسة لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان بالاضافة إلى توزيع 20 ألف وجبة في عددٍ من مدن المملكة ومكة المكرّمة وساحات المسجد الحرام .


وأشار الونيس إلى أن السقاية والرفادة في ساحات المسجد الحرام تشهد دعماً غير مسبوقٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظة الله - وأمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل والرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ونائبه الشيخ ناصر الخزيم، إضافة إلى المتابعة من وكيل إمارة منطقة مكة لتنمية الدكتور هشام الفالح والإشراف الميداني من قبل المدير التنفيذي لسقاية والرفادة فهد القثامي والأخوان في إدارة الساحات بالرئاسة حيث يقدمون كل الإمكانات ويذللون الصعاب أمام كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال تقديم خدمة إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام.


وأضاف الشيخ الونيس: أن العمل في المؤسسة يدعمه عدد من أصحاب الأيادي البيضاء، اللذين ساندا برامج المؤسسة وواصلا دعمهما لسفرة إفطار الصائمين بساحات المسجد الحرام بمشروعيه الرجالي والنسائي.

وقال: "سفرة الونيس على استعداد لزيادة خدمتها إذا ما جرت زيادة مساحة السفرة لإفطار أكبر عدد ممكن من الصائمين مؤكداً في الوقت نفسه أن الاجتماعات التنسيقية بين الجهات العاملة في السقاية والرفادة مع المسؤولين في إمارة منطقة مكة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في إدارة الساحات تهدف دائماً إلى دراسة المقترحات والبرامج التطويرية وتذليل العقبات في حال وجودها لتقديم عمل يتسم بالحرفية".


وأوضح أنهم في سفرة الونيس يهدفون إلى إيجاد بيئة عمل صحية تعمل من خلالها المؤسسة في سبيل تقديم كل ما لديها من إبداع في تنفيذ برامجها في مشروع "إفطار صائم وأشار إلى قيام السفرة بتنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين والمشرفين من فئتي الشباب والفتيات في فن التعامل مع ضيوف الرحمن وذلك قبل أن يُسمح للعاملين ببدء المشاركة في العمل الميداني.


وأرجع ذلك إلى أن هذا العمل يعد واجهة للمملكة في عيون الزوّار والمعتمرين القادمين من خارجها إما للزيارة أو الصلاة أو أداء مناسك العمرة.


وأردف الونيس : "من أمثلة ذلك التنسيق الاجتماع الذي يعقد مع المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويشهد مناقشة استعدادات العشر الأواخر وآلية العمل فيها".


واختتم قائلا: "عمل المؤسسة لا يقتصر على شهر رمضان المبارك، بل يمتد في عدد من مناطق المملكة، منها: منطقة جازان والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وغيرها في فترات أخرى لإطعام المحتاجين وتقديم المعونات الشهرية لهم خلال أيام السنة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أجواء روحانية ..شاهد: مئات الشباب يتسابقون لإفطار الصائمين بالحرم
سبق

رصدت عدسة "سبق " في جولة ميدانية مصورة في أجواء روحانية وإيمانية مئات الشباب والفتيات يتسابقون في العمل الخيري التطوعي لتقديم وجبات إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام في شهر الخيرات والصدقات .


وكشف مدير مشروع "إفطار الصائم" بمؤسسة "الونيس" بساحات المسجد الحرام، الشيخ منصور الونيس، عن وجود أكثر من 100 شاب وفتاة يعملون على توزيع أكثر من 80 ألف وجبة إفطار من بداية شهر رمضان في ساحة التوحيد بالمسجد الحرام ضمن مشروع المؤسسة لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان بالاضافة إلى توزيع 20 ألف وجبة في عددٍ من مدن المملكة ومكة المكرّمة وساحات المسجد الحرام .


وأشار الونيس إلى أن السقاية والرفادة في ساحات المسجد الحرام تشهد دعماً غير مسبوقٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظة الله - وأمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل والرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ونائبه الشيخ ناصر الخزيم، إضافة إلى المتابعة من وكيل إمارة منطقة مكة لتنمية الدكتور هشام الفالح والإشراف الميداني من قبل المدير التنفيذي لسقاية والرفادة فهد القثامي والأخوان في إدارة الساحات بالرئاسة حيث يقدمون كل الإمكانات ويذللون الصعاب أمام كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال تقديم خدمة إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام.


وأضاف الشيخ الونيس: أن العمل في المؤسسة يدعمه عدد من أصحاب الأيادي البيضاء، اللذين ساندا برامج المؤسسة وواصلا دعمهما لسفرة إفطار الصائمين بساحات المسجد الحرام بمشروعيه الرجالي والنسائي.

وقال: "سفرة الونيس على استعداد لزيادة خدمتها إذا ما جرت زيادة مساحة السفرة لإفطار أكبر عدد ممكن من الصائمين مؤكداً في الوقت نفسه أن الاجتماعات التنسيقية بين الجهات العاملة في السقاية والرفادة مع المسؤولين في إمارة منطقة مكة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في إدارة الساحات تهدف دائماً إلى دراسة المقترحات والبرامج التطويرية وتذليل العقبات في حال وجودها لتقديم عمل يتسم بالحرفية".


وأوضح أنهم في سفرة الونيس يهدفون إلى إيجاد بيئة عمل صحية تعمل من خلالها المؤسسة في سبيل تقديم كل ما لديها من إبداع في تنفيذ برامجها في مشروع "إفطار صائم وأشار إلى قيام السفرة بتنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين والمشرفين من فئتي الشباب والفتيات في فن التعامل مع ضيوف الرحمن وذلك قبل أن يُسمح للعاملين ببدء المشاركة في العمل الميداني.


وأرجع ذلك إلى أن هذا العمل يعد واجهة للمملكة في عيون الزوّار والمعتمرين القادمين من خارجها إما للزيارة أو الصلاة أو أداء مناسك العمرة.


وأردف الونيس : "من أمثلة ذلك التنسيق الاجتماع الذي يعقد مع المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويشهد مناقشة استعدادات العشر الأواخر وآلية العمل فيها".


واختتم قائلا: "عمل المؤسسة لا يقتصر على شهر رمضان المبارك، بل يمتد في عدد من مناطق المملكة، منها: منطقة جازان والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وغيرها في فترات أخرى لإطعام المحتاجين وتقديم المعونات الشهرية لهم خلال أيام السنة".

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
09:42 PM

في أجواء روحانية ..شاهد: مئات الشباب يتسابقون لإفطار الصائمين بالحرم

يعملون على توزيع أكثر من 80 ألف وجبة إفطار منذ بداية شهر رمضان

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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رصدت عدسة "سبق " في جولة ميدانية مصورة في أجواء روحانية وإيمانية مئات الشباب والفتيات يتسابقون في العمل الخيري التطوعي لتقديم وجبات إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام في شهر الخيرات والصدقات .


وكشف مدير مشروع "إفطار الصائم" بمؤسسة "الونيس" بساحات المسجد الحرام، الشيخ منصور الونيس، عن وجود أكثر من 100 شاب وفتاة يعملون على توزيع أكثر من 80 ألف وجبة إفطار من بداية شهر رمضان في ساحة التوحيد بالمسجد الحرام ضمن مشروع المؤسسة لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان بالاضافة إلى توزيع 20 ألف وجبة في عددٍ من مدن المملكة ومكة المكرّمة وساحات المسجد الحرام .


وأشار الونيس إلى أن السقاية والرفادة في ساحات المسجد الحرام تشهد دعماً غير مسبوقٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظة الله - وأمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل والرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ونائبه الشيخ ناصر الخزيم، إضافة إلى المتابعة من وكيل إمارة منطقة مكة لتنمية الدكتور هشام الفالح والإشراف الميداني من قبل المدير التنفيذي لسقاية والرفادة فهد القثامي والأخوان في إدارة الساحات بالرئاسة حيث يقدمون كل الإمكانات ويذللون الصعاب أمام كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال تقديم خدمة إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام.


وأضاف الشيخ الونيس: أن العمل في المؤسسة يدعمه عدد من أصحاب الأيادي البيضاء، اللذين ساندا برامج المؤسسة وواصلا دعمهما لسفرة إفطار الصائمين بساحات المسجد الحرام بمشروعيه الرجالي والنسائي.

وقال: "سفرة الونيس على استعداد لزيادة خدمتها إذا ما جرت زيادة مساحة السفرة لإفطار أكبر عدد ممكن من الصائمين مؤكداً في الوقت نفسه أن الاجتماعات التنسيقية بين الجهات العاملة في السقاية والرفادة مع المسؤولين في إمارة منطقة مكة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في إدارة الساحات تهدف دائماً إلى دراسة المقترحات والبرامج التطويرية وتذليل العقبات في حال وجودها لتقديم عمل يتسم بالحرفية".


وأوضح أنهم في سفرة الونيس يهدفون إلى إيجاد بيئة عمل صحية تعمل من خلالها المؤسسة في سبيل تقديم كل ما لديها من إبداع في تنفيذ برامجها في مشروع "إفطار صائم وأشار إلى قيام السفرة بتنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين والمشرفين من فئتي الشباب والفتيات في فن التعامل مع ضيوف الرحمن وذلك قبل أن يُسمح للعاملين ببدء المشاركة في العمل الميداني.


وأرجع ذلك إلى أن هذا العمل يعد واجهة للمملكة في عيون الزوّار والمعتمرين القادمين من خارجها إما للزيارة أو الصلاة أو أداء مناسك العمرة.


وأردف الونيس : "من أمثلة ذلك التنسيق الاجتماع الذي يعقد مع المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويشهد مناقشة استعدادات العشر الأواخر وآلية العمل فيها".


واختتم قائلا: "عمل المؤسسة لا يقتصر على شهر رمضان المبارك، بل يمتد في عدد من مناطق المملكة، منها: منطقة جازان والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وغيرها في فترات أخرى لإطعام المحتاجين وتقديم المعونات الشهرية لهم خلال أيام السنة".

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