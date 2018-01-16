فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباريات اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حاليًا بالغابون، ففي أولى المواجهات والتي جمعت أصحاب الأرض بنظيره غينيا بيساو انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في إطار المجموعة الأولى . سجل أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الغابوني أول أهداف البطولة في الدقيقة 52 وتمكن الضيوف من تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق سواريز . وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي مواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة في مدينة ليبرفيل . سجل بنجامين موكاندجو هدف الكاميرون في الدقيقة 35 وتمكن ايسوفو دايو من تعديل النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو فيالدقيقة 75 من زمن المباراة .

في أول أيام كأس أمم إفريقيا.. التعادل الإيجابي يتصدر الموقف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-15 فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباريات اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حاليًا بالغابون، ففي أولى المواجهات والتي جمعت أصحاب الأرض بنظيره غينيا بيساو انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في إطار المجموعة الأولى .



سجل أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الغابوني أول أهداف البطولة في الدقيقة 52 وتمكن الضيوف من تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق سواريز .



وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي مواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة في مدينة ليبرفيل .



سجل بنجامين موكاندجو هدف الكاميرون في الدقيقة 35 وتمكن ايسوفو دايو من تعديل النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو فيالدقيقة 75 من زمن المباراة .



15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438 12:33 AM

في أول أيام كأس أمم إفريقيا.. التعادل الإيجابي يتصدر الموقف





A A A





5 مشاركة

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباريات اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حاليًا بالغابون، ففي أولى المواجهات والتي جمعت أصحاب الأرض بنظيره غينيا بيساو انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في إطار المجموعة الأولى .



سجل أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الغابوني أول أهداف البطولة في الدقيقة 52 وتمكن الضيوف من تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق سواريز .



وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي مواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة في مدينة ليبرفيل .



سجل بنجامين موكاندجو هدف الكاميرون في الدقيقة 35 وتمكن ايسوفو دايو من تعديل النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو فيالدقيقة 75 من زمن المباراة .

