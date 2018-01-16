النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أول أيام كأس أمم إفريقيا.. التعادل الإيجابي يتصدر الموقف

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباريات اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حاليًا بالغابون، ففي أولى المواجهات والتي جمعت أصحاب الأرض بنظيره غينيا بيساو انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في إطار المجموعة الأولى .
 
سجل أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الغابوني أول أهداف البطولة في الدقيقة 52 وتمكن الضيوف من تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق سواريز .
 
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي مواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة في مدينة ليبرفيل .
 
سجل بنجامين موكاندجو هدف الكاميرون في الدقيقة 35 وتمكن ايسوفو دايو من تعديل النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو فيالدقيقة 75 من زمن المباراة .
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في أول أيام كأس أمم إفريقيا.. التعادل الإيجابي يتصدر الموقف
سبق

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباريات اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حاليًا بالغابون، ففي أولى المواجهات والتي جمعت أصحاب الأرض بنظيره غينيا بيساو انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في إطار المجموعة الأولى .
 
سجل أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الغابوني أول أهداف البطولة في الدقيقة 52 وتمكن الضيوف من تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق سواريز .
 
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي مواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة في مدينة ليبرفيل .
 
سجل بنجامين موكاندجو هدف الكاميرون في الدقيقة 35 وتمكن ايسوفو دايو من تعديل النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو فيالدقيقة 75 من زمن المباراة .
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
12:33 AM

في أول أيام كأس أمم إفريقيا.. التعادل الإيجابي يتصدر الموقف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,516

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباريات اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حاليًا بالغابون، ففي أولى المواجهات والتي جمعت أصحاب الأرض بنظيره غينيا بيساو انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في إطار المجموعة الأولى .
 
سجل أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الغابوني أول أهداف البطولة في الدقيقة 52 وتمكن الضيوف من تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق سواريز .
 
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي مواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة في مدينة ليبرفيل .
 
سجل بنجامين موكاندجو هدف الكاميرون في الدقيقة 35 وتمكن ايسوفو دايو من تعديل النتيجة لمنتخب بوركينا فاسو فيالدقيقة 75 من زمن المباراة .
 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,484
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,443
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة