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في افتتاح الجولة 19 من دوري الأولى.. الشعلة يحرق مرمى وج برباعية

ما زال أحد متمسكاً بالصدارة

ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، أقيمت اليوم مباراة واحدة  جمعت فريقي الشعلة ووج، وانتهى اللقاء بفوز الشعلة 4 -0 

وجاء الترتيب بعد مباراة اليوم على النحو التالي:
1- أحد ( 33 نقطة)
2- الشعلة ( 31 نقطة)
3- النهضة ( 30 نقطة)
4- الفيحاء ( 30 نقطة)
5- العروبة (28 نقطة)
6-  هجر (27 نقطة)
7-  نجران (26 نقطة)
8- ضمك (25 نقطة)
9-  الحزم (23 نقطة)
10-  وج (23 نقطة)
11-  الجيل (21 نقطة)
12-  العدالة (21 نقطة)
13- القيصومة (21 نقطة)
14- النجوم (19 نقطة)
15- الوطني (18 نقطة)
16- الطائي (14 نقطة)

 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة 19 من دوري الأولى.. الشعلة يحرق مرمى وج برباعية
سبق

ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، أقيمت اليوم مباراة واحدة  جمعت فريقي الشعلة ووج، وانتهى اللقاء بفوز الشعلة 4 -0 

وجاء الترتيب بعد مباراة اليوم على النحو التالي:
1- أحد ( 33 نقطة)
2- الشعلة ( 31 نقطة)
3- النهضة ( 30 نقطة)
4- الفيحاء ( 30 نقطة)
5- العروبة (28 نقطة)
6-  هجر (27 نقطة)
7-  نجران (26 نقطة)
8- ضمك (25 نقطة)
9-  الحزم (23 نقطة)
10-  وج (23 نقطة)
11-  الجيل (21 نقطة)
12-  العدالة (21 نقطة)
13- القيصومة (21 نقطة)
14- النجوم (19 نقطة)
15- الوطني (18 نقطة)
16- الطائي (14 نقطة)

 

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
07:15 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:20 AM
ما زال أحد متمسكاً بالصدارة

في افتتاح الجولة 19 من دوري الأولى.. الشعلة يحرق مرمى وج برباعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,511

ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، أقيمت اليوم مباراة واحدة  جمعت فريقي الشعلة ووج، وانتهى اللقاء بفوز الشعلة 4 -0 

وجاء الترتيب بعد مباراة اليوم على النحو التالي:
1- أحد ( 33 نقطة)
2- الشعلة ( 31 نقطة)
3- النهضة ( 30 نقطة)
4- الفيحاء ( 30 نقطة)
5- العروبة (28 نقطة)
6-  هجر (27 نقطة)
7-  نجران (26 نقطة)
8- ضمك (25 نقطة)
9-  الحزم (23 نقطة)
10-  وج (23 نقطة)
11-  الجيل (21 نقطة)
12-  العدالة (21 نقطة)
13- القيصومة (21 نقطة)
14- النجوم (19 نقطة)
15- الوطني (18 نقطة)
16- الطائي (14 نقطة)

 

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