في افتتاح الجولة 19 من دوري الأولى.. الشعلة يحرق مرمى وج برباعية

ما زال أحد متمسكاً بالصدارة

ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، أقيمت اليوم مباراة واحدة جمعت فريقي الشعلة ووج، وانتهى اللقاء بفوز الشعلة 4 -0

وجاء الترتيب بعد مباراة اليوم على النحو التالي:

1- أحد ( 33 نقطة)

2- الشعلة ( 31 نقطة)

3- النهضة ( 30 نقطة)

4- الفيحاء ( 30 نقطة)

5- العروبة (28 نقطة)

6- هجر (27 نقطة)

7- نجران (26 نقطة)

8- ضمك (25 نقطة)

9- الحزم (23 نقطة)

10- وج (23 نقطة)

11- الجيل (21 نقطة)

12- العدالة (21 نقطة)

13- القيصومة (21 نقطة)

14- النجوم (19 نقطة)

15- الوطني (18 نقطة)

16- الطائي (14 نقطة)