في العام الأسوأ مناخياً.. الإعصار "نايت" يضرب السواحل الأمريكية

ضرب الإعصار "نايت" الذي صنف من الدرجة الأولى، سواحل الولايات المتحدة مساء السبت، بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفاً دماراً في أمريكا الوسطى؛ حيث أودى بحياة 31 شخصاً، حسب وكالة "فرانس برس".

ووصل الإعصار إلى الأراضي الأمريكية من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ).

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "نايت" يتحرك بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة تُرافقه رياح سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أنه يتوقع أن "يمر (الإعصار) في أجزاء الولاية ثم ألاباما وتينيسي حتى مساء الأحد".

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات تسبق مرور الإعصار من أوامر بإخلاء مناطق طوعاً أو بشكل إلزامي على طول الساحل الأمريكي، وفرض حظر تجول في نيو أورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما لوصول "نايت".

ويفترض ألا يضرب الإعصار نيو أورلينز المدينة التي دمرها الإعصار كاترينا في 2005 وتسبب ب

في مقتل 1800 شخص فيها على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة تلملم أضرار الإعصارين القويين: هارفي الذي اجتاح تكساس في أغسطس، وإيرما في سبتمبر.

كذلك اجتاح الإعصار ماريا منطقة الكاريبي في أواخر سبتمبر مخلفاً دماراً هائلاً في العديد من الجزر بينها دومينيكا وبورتوريكو.

وتشهد مناطق أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة موسم أعاصير أطلسية بين يونيو ونوفمبر من كل عام.

غير ان 2017 هو أحد أسوأ الأعوام منذ بدء تسجيل هذه الظواهر.