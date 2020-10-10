النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في العام الأسوأ مناخياً.. الإعصار "نايت" يضرب السواحل الأمريكية

ضرب الإعصار "نايت" الذي صنف من الدرجة الأولى، سواحل الولايات المتحدة مساء السبت، بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفاً دماراً في أمريكا الوسطى؛ حيث أودى بحياة 31 شخصاً، حسب وكالة "فرانس برس".

ووصل الإعصار إلى الأراضي الأمريكية من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ).

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "نايت" يتحرك بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة تُرافقه رياح سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أنه يتوقع أن "يمر (الإعصار) في أجزاء الولاية ثم ألاباما وتينيسي حتى مساء الأحد".

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات تسبق مرور الإعصار من أوامر بإخلاء مناطق طوعاً أو بشكل إلزامي على طول الساحل الأمريكي، وفرض حظر تجول في نيو أورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما لوصول "نايت".

ويفترض ألا يضرب الإعصار نيو أورلينز المدينة التي دمرها الإعصار كاترينا في 2005 وتسبب ب

في مقتل 1800 شخص فيها على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة تلملم أضرار الإعصارين القويين: هارفي الذي اجتاح تكساس في أغسطس، وإيرما في سبتمبر.

كذلك اجتاح الإعصار ماريا منطقة الكاريبي في أواخر سبتمبر مخلفاً دماراً هائلاً في العديد من الجزر بينها دومينيكا وبورتوريكو.

وتشهد مناطق أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة موسم أعاصير أطلسية بين يونيو ونوفمبر من كل عام.

غير ان 2017 هو أحد أسوأ الأعوام منذ بدء تسجيل هذه الظواهر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في العام الأسوأ مناخياً.. الإعصار "نايت" يضرب السواحل الأمريكية
سبق

ضرب الإعصار "نايت" الذي صنف من الدرجة الأولى، سواحل الولايات المتحدة مساء السبت، بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفاً دماراً في أمريكا الوسطى؛ حيث أودى بحياة 31 شخصاً، حسب وكالة "فرانس برس".

ووصل الإعصار إلى الأراضي الأمريكية من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ).

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "نايت" يتحرك بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة تُرافقه رياح سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أنه يتوقع أن "يمر (الإعصار) في أجزاء الولاية ثم ألاباما وتينيسي حتى مساء الأحد".

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات تسبق مرور الإعصار من أوامر بإخلاء مناطق طوعاً أو بشكل إلزامي على طول الساحل الأمريكي، وفرض حظر تجول في نيو أورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما لوصول "نايت".

ويفترض ألا يضرب الإعصار نيو أورلينز المدينة التي دمرها الإعصار كاترينا في 2005 وتسبب ب

في مقتل 1800 شخص فيها على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة تلملم أضرار الإعصارين القويين: هارفي الذي اجتاح تكساس في أغسطس، وإيرما في سبتمبر.

كذلك اجتاح الإعصار ماريا منطقة الكاريبي في أواخر سبتمبر مخلفاً دماراً هائلاً في العديد من الجزر بينها دومينيكا وبورتوريكو.

وتشهد مناطق أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة موسم أعاصير أطلسية بين يونيو ونوفمبر من كل عام.

غير ان 2017 هو أحد أسوأ الأعوام منذ بدء تسجيل هذه الظواهر.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:47 AM

في العام الأسوأ مناخياً.. الإعصار "نايت" يضرب السواحل الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,137

ضرب الإعصار "نايت" الذي صنف من الدرجة الأولى، سواحل الولايات المتحدة مساء السبت، بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفاً دماراً في أمريكا الوسطى؛ حيث أودى بحياة 31 شخصاً، حسب وكالة "فرانس برس".

ووصل الإعصار إلى الأراضي الأمريكية من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ).

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "نايت" يتحرك بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة تُرافقه رياح سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أنه يتوقع أن "يمر (الإعصار) في أجزاء الولاية ثم ألاباما وتينيسي حتى مساء الأحد".

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات تسبق مرور الإعصار من أوامر بإخلاء مناطق طوعاً أو بشكل إلزامي على طول الساحل الأمريكي، وفرض حظر تجول في نيو أورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما لوصول "نايت".

ويفترض ألا يضرب الإعصار نيو أورلينز المدينة التي دمرها الإعصار كاترينا في 2005 وتسبب ب

في مقتل 1800 شخص فيها على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة تلملم أضرار الإعصارين القويين: هارفي الذي اجتاح تكساس في أغسطس، وإيرما في سبتمبر.

كذلك اجتاح الإعصار ماريا منطقة الكاريبي في أواخر سبتمبر مخلفاً دماراً هائلاً في العديد من الجزر بينها دومينيكا وبورتوريكو.

وتشهد مناطق أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة موسم أعاصير أطلسية بين يونيو ونوفمبر من كل عام.

غير ان 2017 هو أحد أسوأ الأعوام منذ بدء تسجيل هذه الظواهر.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة