في القريات.. فريق طبي يستخرج "إبرة" من مريء سيدة "عشرينية"

ابتلعتها مع الطعام وطولها 3 سم وتعرضت للاختناق أثناء بلعها

‏قالت "صحة القريات" إن فريقاً طبياً بمستشفى القريات العام أجرى عملية ناجحة باستخدام المنظار؛ لاستخراج إبرة طولها ٣ سم من مجرى المريء لسيدة تبلغ من العمر 24 عاماً، نتيجة تناولها وجبة غذائية، وكانت المريضة قد ذكرت أنها تعرضت لاختناق أثناء بلعها للطعام منذ يوم، وراجعت المستشفى في حينه.

‏وأوضح "صحة القريات" أن المريضة حضرت للمستشفى وهي تعاني من صعوبة في البلع؛ بسبب انسداد البلعوم، ونوّمت لتشخيص الحالة، وبعد متابعة الفريق الطبي لها، وعمل المنظار تم استخراج الإبرة، ونوّمت في قسم الجراحة النسائية؛ لمتابعة حالتها والاطمئنان على التنفس وعدم حدوث أي مضاعفات.