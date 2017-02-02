في برد الرياض القارس.. البطانية هي الحل لبدلاء الهلال والقادسية

عبدالجواد وعلام طلبا واحدة للتدفئة

تصوير- ماجد البقمي: لم تمنع الأجواء الباردة التي ضربت العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم جماهير فريق الهلال الكروي من الحضور لملعب الأمير فيصل بن فهد لمؤازرة فريقهم، وتجاوز الحضور الـ7000 آلاف متفرج.

ورغم خروج الجماهير حزينة بالتعادل 1-1 ونزف النقاط إلا أن من على أرض الملعب وتحديداً بدلاء الفريقين استعانوا بالبطانيات للتدفئة في مشهد نقل تلفزيونياً، مما أدى إلى طلب المحلل محمد عبدالجواد بطانية وكذلك معلق اللقاء المصري بلال علام ذات الطلب!