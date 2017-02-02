في برد الرياض القارس.. البطانية هي الحل لبدلاء الهلال والقادسية
عبدالجواد وعلام طلبا واحدة للتدفئة
تصوير- ماجد البقمي: لم تمنع الأجواء الباردة التي ضربت العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم جماهير فريق الهلال الكروي من الحضور لملعب الأمير فيصل بن فهد لمؤازرة فريقهم، وتجاوز الحضور الـ7000 آلاف متفرج.
ورغم خروج الجماهير حزينة بالتعادل 1-1 ونزف النقاط إلا أن من على أرض الملعب وتحديداً بدلاء الفريقين استعانوا بالبطانيات للتدفئة في مشهد نقل تلفزيونياً، مما أدى إلى طلب المحلل محمد عبدالجواد بطانية وكذلك معلق اللقاء المصري بلال علام ذات الطلب!
في برد الرياض القارس.. البطانية هي الحل لبدلاء الهلال والقادسية
أحمد سرورسبق2017-02-02
تصوير- ماجد البقمي: لم تمنع الأجواء الباردة التي ضربت العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم جماهير فريق الهلال الكروي من الحضور لملعب الأمير فيصل بن فهد لمؤازرة فريقهم، وتجاوز الحضور الـ7000 آلاف متفرج.
ورغم خروج الجماهير حزينة بالتعادل 1-1 ونزف النقاط إلا أن من على أرض الملعب وتحديداً بدلاء الفريقين استعانوا بالبطانيات للتدفئة في مشهد نقل تلفزيونياً، مما أدى إلى طلب المحلل محمد عبدالجواد بطانية وكذلك معلق اللقاء المصري بلال علام ذات الطلب!
02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
10:52 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:24 AM
عبدالجواد وعلام طلبا واحدة للتدفئة
في برد الرياض القارس.. البطانية هي الحل لبدلاء الهلال والقادسية
تصوير- ماجد البقمي: لم تمنع الأجواء الباردة التي ضربت العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم جماهير فريق الهلال الكروي من الحضور لملعب الأمير فيصل بن فهد لمؤازرة فريقهم، وتجاوز الحضور الـ7000 آلاف متفرج.
ورغم خروج الجماهير حزينة بالتعادل 1-1 ونزف النقاط إلا أن من على أرض الملعب وتحديداً بدلاء الفريقين استعانوا بالبطانيات للتدفئة في مشهد نقل تلفزيونياً، مما أدى إلى طلب المحلل محمد عبدالجواد بطانية وكذلك معلق اللقاء المصري بلال علام ذات الطلب!