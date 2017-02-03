النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في تعديل جديد: مخالفات العبث بـ "العدّادات" تضبط وتُحال إلى هيئة تنظيم الكهرباء لاستحصال الغرامات

مُهلة للمخالف وإلزامه بسداد مبلغ الاستهلاك المفقود وإعادة الخدمة ومواصلة القضية

قرّرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج،  تعديل الفقرة (23 - 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، التي تتعلّق بفصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعدّاد.
 
ووفقاً للتعديل تقرّر فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعدّاد في حالة اكتشاف مقدّم الخدمة أيَّ عبثٍ بتوصيلات عدّاد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، على أن يتمّ اتخاذ الإجراءات التالية:
 
أ‌- يقوم مقدّم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المخالف على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات، وإعطائه مهلة لمدة سبعة (7) أيام عمل؛ لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.

ب‌- في حال تعذّر توقيع المخالف على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصقٍ على العدّاد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة عبث بالعدّاد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدّم الخدمة خلال عشرين (20) يوم عمل؛ للتوقيع على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (22 ــ 2) من هذا الفصل (التي تتضمّن حالات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية)، إذا لم يقم المخالف بمراجعة مكتب مقدّم الخدمة خلال المهلة المحدّدة في الفقرة (ب) أعلاه، يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.
د- بعد توقيع المستهلك محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات تُعاد إليه الخدمة، وتتم مطالبته بمبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغه بحقه في إحالة المطالبة إلى الهيئة للفصل فيها.
هـ - لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المخالف إذا كانت المخالفة قد أُحيلت إلى الهيئة حتى يتم البت فيها.
و- إذا قام المخالف بإعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة إلى العدّاد بعد فصله من قِبل مقدّم الخدمة يُعاد فصله فوراً، ويتم إثبات حالة العبث حسب الإجراءات النظامية وفقاً للائحة حماية مرافق مقدّمي الخدمة والإجراءات المنبثقة عنها التي يتم اعتمادها من قِبل الهيئة.
 
يعتبر توصيل الكهرباء إلى أيّ شخصٍ آخر، أو التوصيل قبل العدّاد أو إعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة بعد فصلها من قِبل مقدّم الخدمة من حالات العبث بالعدّاد.
 
في جميع الأحوال تتم إحالة المخالفة إلى الهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لمصلحة الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في تعديل جديد: مخالفات العبث بـ "العدّادات" تضبط وتُحال إلى هيئة تنظيم الكهرباء لاستحصال الغرامات
سبق

قرّرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج،  تعديل الفقرة (23 - 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، التي تتعلّق بفصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعدّاد.
 
ووفقاً للتعديل تقرّر فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعدّاد في حالة اكتشاف مقدّم الخدمة أيَّ عبثٍ بتوصيلات عدّاد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، على أن يتمّ اتخاذ الإجراءات التالية:
 
أ‌- يقوم مقدّم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المخالف على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات، وإعطائه مهلة لمدة سبعة (7) أيام عمل؛ لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.

ب‌- في حال تعذّر توقيع المخالف على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصقٍ على العدّاد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة عبث بالعدّاد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدّم الخدمة خلال عشرين (20) يوم عمل؛ للتوقيع على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (22 ــ 2) من هذا الفصل (التي تتضمّن حالات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية)، إذا لم يقم المخالف بمراجعة مكتب مقدّم الخدمة خلال المهلة المحدّدة في الفقرة (ب) أعلاه، يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.
د- بعد توقيع المستهلك محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات تُعاد إليه الخدمة، وتتم مطالبته بمبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغه بحقه في إحالة المطالبة إلى الهيئة للفصل فيها.
هـ - لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المخالف إذا كانت المخالفة قد أُحيلت إلى الهيئة حتى يتم البت فيها.
و- إذا قام المخالف بإعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة إلى العدّاد بعد فصله من قِبل مقدّم الخدمة يُعاد فصله فوراً، ويتم إثبات حالة العبث حسب الإجراءات النظامية وفقاً للائحة حماية مرافق مقدّمي الخدمة والإجراءات المنبثقة عنها التي يتم اعتمادها من قِبل الهيئة.
 
يعتبر توصيل الكهرباء إلى أيّ شخصٍ آخر، أو التوصيل قبل العدّاد أو إعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة بعد فصلها من قِبل مقدّم الخدمة من حالات العبث بالعدّاد.
 
في جميع الأحوال تتم إحالة المخالفة إلى الهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لمصلحة الهيئة.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
02:15 PM
مُهلة للمخالف وإلزامه بسداد مبلغ الاستهلاك المفقود وإعادة الخدمة ومواصلة القضية

في تعديل جديد: مخالفات العبث بـ "العدّادات" تضبط وتُحال إلى هيئة تنظيم الكهرباء لاستحصال الغرامات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
15,665

قرّرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج،  تعديل الفقرة (23 - 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، التي تتعلّق بفصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعدّاد.
 
ووفقاً للتعديل تقرّر فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعدّاد في حالة اكتشاف مقدّم الخدمة أيَّ عبثٍ بتوصيلات عدّاد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، على أن يتمّ اتخاذ الإجراءات التالية:
 
أ‌- يقوم مقدّم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المخالف على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات، وإعطائه مهلة لمدة سبعة (7) أيام عمل؛ لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.

ب‌- في حال تعذّر توقيع المخالف على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصقٍ على العدّاد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة عبث بالعدّاد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدّم الخدمة خلال عشرين (20) يوم عمل؛ للتوقيع على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (22 ــ 2) من هذا الفصل (التي تتضمّن حالات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية)، إذا لم يقم المخالف بمراجعة مكتب مقدّم الخدمة خلال المهلة المحدّدة في الفقرة (ب) أعلاه، يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.
د- بعد توقيع المستهلك محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات تُعاد إليه الخدمة، وتتم مطالبته بمبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغه بحقه في إحالة المطالبة إلى الهيئة للفصل فيها.
هـ - لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المخالف إذا كانت المخالفة قد أُحيلت إلى الهيئة حتى يتم البت فيها.
و- إذا قام المخالف بإعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة إلى العدّاد بعد فصله من قِبل مقدّم الخدمة يُعاد فصله فوراً، ويتم إثبات حالة العبث حسب الإجراءات النظامية وفقاً للائحة حماية مرافق مقدّمي الخدمة والإجراءات المنبثقة عنها التي يتم اعتمادها من قِبل الهيئة.
 
يعتبر توصيل الكهرباء إلى أيّ شخصٍ آخر، أو التوصيل قبل العدّاد أو إعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة بعد فصلها من قِبل مقدّم الخدمة من حالات العبث بالعدّاد.
 
في جميع الأحوال تتم إحالة المخالفة إلى الهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لمصلحة الهيئة.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة