في ثامن أيام "الرمح الذهبي".. الجيش اليمني يُحرز تقدماً جديداً بالساحل الغربي

تمكنت من تحرير قرية المعقر على الخط الواصل إلى المخا بعد معارك شرسة

استعادت قوات الجيش اليمني الشرعي المسنودة بغطاء جوي للتحالف العربي -ليل السبت- قرية جديدة على الساحل الغربي لليمن في محافظة تعز؛ وذلك في اليوم الثامن لعملية "الرمح الذهبي".

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للجيش اليمني، عن مصدرعسكري -لم يسمه- قوله: إن "قوات الجيش تَمَكّنت السبت من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخا، غربي تعز، بعد معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية (الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح)".

وأضاف المركز أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين وحلفائهم، دون تحديد عدد بعينه.

ومنذ فجر السبت 7 ينايرالجاري، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي"؛ مستهدفة مواقع الانقلابيين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في محافظة عدن، جنوبي البلاد، وتعز (جنوب غرب) بإسناد جوي من مقاتلات "التحالف العربي".

ووفق "الأناضول"؛ تهدف القوات من تلك العملية، إلى تحرير الشريط الساحلي الممتد من عدن، إلى باب المندب، وقطع إمدادات "الحوثيين" من محافظة الحديدة (غرب) إلى تعز.

وحققت العمليةُ تقدماً في عدة مناطق؛ غير أن مناطق محدودة لا تزال في قبضة الحوثيين.

وفي سياق غير بعيد، قال ماجد عمير الحارثي، مسؤول الرصد والإعلام في المقاومة الشعبية، بمديرية عسيلان التابعة لمحافظة شبوة (شرق): إن "3 من مسلحي جماعة الحوثي والمخلوع صالح، بينهم القيادي الحوثي الميداني المُكَنّى بـ"أبو النصر"، قُتلوا على يد قوات الجيش غربي عسيلان".