أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى "سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد" للرجال والنساء.
وأهابت إدارة الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على تلك الوظائف الإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم في موقع الجامعة على الرابط التالي :
www.su.edu.sa
وأكدت أن موعد التقديم سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢.
في جامعة شقراء.. وظائف شاغرة للجنسين على لائحة المستخدمين
التقديم خلال الفترة من 19 إلى 22 محرم
أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى "سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد" للرجال والنساء.
وأهابت إدارة الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على تلك الوظائف الإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم في موقع الجامعة على الرابط التالي :
www.su.edu.sa
وأكدت أن موعد التقديم سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢.
أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى "سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد" للرجال والنساء.
في جامعة شقراء.. وظائف شاغرة للجنسين على لائحة المستخدمين
التقديم خلال الفترة من 19 إلى 22 محرم
أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى "سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد" للرجال والنساء.
وأهابت إدارة الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على تلك الوظائف الإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم في موقع الجامعة على الرابط التالي :
www.su.edu.sa
وأكدت أن موعد التقديم سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢.