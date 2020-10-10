أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى "سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد" للرجال والنساء. وأهابت إدارة الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على تلك الوظائف الإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم في موقع الجامعة على الرابط التالي : www.su.edu.sa وأكدت أن موعد التقديم سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢.

في جامعة شقراء.. وظائف شاغرة للجنسين على لائحة المستخدمين فلاح الجوفان سبق 2017-10-08 أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى "سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد" للرجال والنساء.



وأهابت إدارة الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على تلك الوظائف الإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم في موقع الجامعة على الرابط التالي :

www.su.edu.sa



وأكدت أن موعد التقديم سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 05:39 PM

في جامعة شقراء.. وظائف شاغرة للجنسين على لائحة المستخدمين التقديم خلال الفترة من 19 إلى 22 محرم





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أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى "سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد" للرجال والنساء.



وأهابت إدارة الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على تلك الوظائف الإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم في موقع الجامعة على الرابط التالي :

www.su.edu.sa



وأكدت أن موعد التقديم سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢.