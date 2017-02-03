في ديربي الغضب .. الاتحاد لفك النحس والأهلي لتشديد الخناق على المتصدر

تعادل القادسية مع الهلال منحهم فرصة الإثارة واللعب للفوز فقط

ستكون الجماهير الرياضية مع وجبة كروية دسمة من العيار الثقيل تجمع قطبي مدينة جدة الاتحاد والأهلي في أقدم وأعرق الديربيات العربية والذي يحتضنه ملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين.

يرفع الفريقان شعار الفوز في هذا اللقاء فكلاهما يطمح لتحقيق الهدف والظفر بالنقاط الثلاث التي تعد مضاعفة حيث ستقرب الفائز كثيرًا من الصدارة وتبقي على آماله قائمة في المنافسة على اللقب.

يطمح الاتحاد لحصد نقاط اللقاء للاقتراب أكثر من المتصدر وتقليص الفارق معه والارتقاء فوق خصمه على جدول الترتيب إلى جانب تحقيق أول فوز له على غريمه التقليدي في دور المحترفين منذ موسم 2011 / 2012 إذا غاب الفوز عنه في المباريات التسع الماضية التي جمعت بين الفريقين في الدوري.

يدخل مدرب الاتحاد القمة بكل أوراقه القوية لتحقيق المراد حيث سيعمل على التوازن في التشكيلة من خلال زجه ما بين عناصر الخبرة والشباب للسيطرة على منتصف الملعب الذي يعد مفتاح الفوز لأي فريق مع تنظيم الخط الخلفي للفريق على اعتباره أضعف خطوط الفريق من خلال إسناد مهمة تضييق المساحات للاعبي المنتصف وتشديد المراقبة على مفاتيح اللعب لدى المنافس دون إغفال الدور الهجومي لتشكيل خطورة على مرمى الخصم ولاسيما أن الفريق لديه العديد من العناصر المميزة في مقدمتها فهد المولد والعكايشي.

سيفتقد الفريق جهود هدافه المصري محمود كهربا لمشاركته مع منتخب بلاده في العرس الإفريقي حيث تأهل للمباراة الختامية لكأس أمم إفريقيا .

في المقابل يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل المحافظة على حظوظه بالاحتفاظ بلقبه وأيضًا لمواصلة مسلسل انتصاراته بوصوله إلى الفوز التاسع على التوالي وأيضًا لتأكيد تفوقه على غريمه في منافسات الدوري في السنوات الأخيرة مع توسيع الفارق معه والانفراد بالمركز الثاني بالإضافة إلى تضييق الخناق على الهلال المتصدر الذي أجبر على التفريط بنقطتين من أمام منافسه القادسية.

يعلم مدرب الفريق السويسري غروس بأنه أمام امتحان حقيقي يقف في طريقه للمحافظة على لقبه لذا سيحاول استخدام خبرته وحنكته لقيادة اللقاء إلى بر الأمان ولاسيما أنه يفتقد واحدًا من أهم أسلحته هداف الفريق عمر السومة بسبب تراكم البطاقات وذلك بالزج باللاعب المناسب لسد الفراغ وتشكيل خطورة على مرمى الاتحاد.

سيلعب غروس في اللقاء بطريقته المعهودة من خلال الضغط على حامل الكرة في منطقته بمساندة من لاعبي خط المقدمة مع التحول السريع إلى الهجوم عبر الأطراف لزيادة الضغط الهجومي على مرمى المنافس مع تفعيل الاختراق من العمق عن طريق تيسير الجاسم وفيتفا.

تاريخيًا التقى الفريقان بدوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009 في 17 مناسبة سابقة تساوت فيها كفة الفوز بين الفريقين إذ إن كل منهما فاز 6 مرات فيما حضر التعادل في 5 مناسبات.