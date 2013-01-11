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في سابقة هي الأولى.. باكستان تطلق أول صاروخ بقدرات نووية من غواصة

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء عاصم غفور، أمس، إجراء تجربة ناجحة على صاروخ «بابر- 3» من طراز كروز موجه محلي الصنع من غواصة، وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها إسلام آباد عن امتلاكها لهذه التكنولوجيا وإجراء تجربة ناجحة على هذا الطراز من الصواريخ محلية الصنع.

 

وحسب بيان عسكري نقلته فرانس برس  فقد تم إطلاق الصاروخ الذي يضاهي أحدث تقنيات الملاحة والتحكم تحت الماء من منصة متحركة في المحيط الهندي، وجرت كافة مراحل إطلاق الصاروخ بنجاح وبدقة كاملين، ويصل مدى الصاروخ إلى 450 كيلومترا، وهو قادر على حمل شحنات نووية أو تقليدية.

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في سابقة هي الأولى.. باكستان تطلق أول صاروخ بقدرات نووية من غواصة
سبق

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء عاصم غفور، أمس، إجراء تجربة ناجحة على صاروخ «بابر- 3» من طراز كروز موجه محلي الصنع من غواصة، وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها إسلام آباد عن امتلاكها لهذه التكنولوجيا وإجراء تجربة ناجحة على هذا الطراز من الصواريخ محلية الصنع.

 

وحسب بيان عسكري نقلته فرانس برس  فقد تم إطلاق الصاروخ الذي يضاهي أحدث تقنيات الملاحة والتحكم تحت الماء من منصة متحركة في المحيط الهندي، وجرت كافة مراحل إطلاق الصاروخ بنجاح وبدقة كاملين، ويصل مدى الصاروخ إلى 450 كيلومترا، وهو قادر على حمل شحنات نووية أو تقليدية.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
03:30 PM

في سابقة هي الأولى.. باكستان تطلق أول صاروخ بقدرات نووية من غواصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء عاصم غفور، أمس، إجراء تجربة ناجحة على صاروخ «بابر- 3» من طراز كروز موجه محلي الصنع من غواصة، وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها إسلام آباد عن امتلاكها لهذه التكنولوجيا وإجراء تجربة ناجحة على هذا الطراز من الصواريخ محلية الصنع.

 

وحسب بيان عسكري نقلته فرانس برس  فقد تم إطلاق الصاروخ الذي يضاهي أحدث تقنيات الملاحة والتحكم تحت الماء من منصة متحركة في المحيط الهندي، وجرت كافة مراحل إطلاق الصاروخ بنجاح وبدقة كاملين، ويصل مدى الصاروخ إلى 450 كيلومترا، وهو قادر على حمل شحنات نووية أو تقليدية.

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