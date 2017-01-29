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في 48 ساعة.. "العدل" تستقبل 30 ألف قضية وطلب وفق اللوحة الذكية

طِبقاً لما سجّلته المحاكم والكتابات والدوائـر في مختـلف المناطق بالمملكة

نفّذت أجهزة وزارة العدل بمختلف مناطق المملكة، خلال آخر يوميْ عمل من شهر ربيع الآخر المنقضي، نحو 30 ألف إجراء وعمل، شَمِلت قضايا واردة إلى المحاكم وطلبات تنفيذ ووكالات صادرة وعمليات على العقار؛ وذلك بحسب ما أبرزته لوحة بيانات يوميْ الأربعاء والخميس الماضيين على البوابة الإلكترونية.

 

وطبقاً للمؤشرات العدلية؛ فقد استقبلت أجهزة الوزارة من محاكم وكتابات عدل ودوائر تنفيذ يوم الثامن والعشرين من ربيع الآخر المنقضي، عدد (14949) إجراء في اليوم الواحد؛ منها (3594) قضية واردة، و(1122) طلب تنفيذ، إضافة إلى (6822) وكالة صادرة، و(3111) عملية تم تنفيذها على صكوك العقارات.

 

وشَهِد يوم السابع والعشرين من ربيع الآخر، تسجيل المحاكم وكتابات العدل ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة عدد (14891) عملية وإجراء في اليوم الواحد؛ منها (3202) قضية واردة، و(1294) طلب تنفيذ، و(6925) وكالة صادرة، إضافة إلى (3470) عملية نفذتها كتابات العدل على العقار.

 

هذا، وتُبرز لوحة المعلومات التفاعلية ضمن المؤشرات العدلية، حجم العمل اليومي الذي يَرِدُ إلى أجهزة الوزارة بمختلف اختصاصاتها بمناطق المملكة من محاكم وكتابات عدل ودوائر ومحاكم تنفيذ، وهي مبادرة تعكس شفافية الوزارة في إبراز جهود موظفيها في إنجاز العمل اليومي لجمهور المستفيدين، واهتمامها بتنفيذ قضايا المراجعين بجودة عالية.

 

كما تبرز اللوحة الذكية إمكانية التعرف على المؤشرات الأكثر تداولاً خلال شهر من بين خمسة مؤشرات تشمل مؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة في الأحياء، والمؤشر العقاري العام في حي، ومؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة في المدن، والمؤشر العقاري العام في مدينة، إضافة إلى مؤشر متوسطات أسعار العقار في حي خلال شهر.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 48 ساعة.. "العدل" تستقبل 30 ألف قضية وطلب وفق اللوحة الذكية
سبق

نفّذت أجهزة وزارة العدل بمختلف مناطق المملكة، خلال آخر يوميْ عمل من شهر ربيع الآخر المنقضي، نحو 30 ألف إجراء وعمل، شَمِلت قضايا واردة إلى المحاكم وطلبات تنفيذ ووكالات صادرة وعمليات على العقار؛ وذلك بحسب ما أبرزته لوحة بيانات يوميْ الأربعاء والخميس الماضيين على البوابة الإلكترونية.

 

وطبقاً للمؤشرات العدلية؛ فقد استقبلت أجهزة الوزارة من محاكم وكتابات عدل ودوائر تنفيذ يوم الثامن والعشرين من ربيع الآخر المنقضي، عدد (14949) إجراء في اليوم الواحد؛ منها (3594) قضية واردة، و(1122) طلب تنفيذ، إضافة إلى (6822) وكالة صادرة، و(3111) عملية تم تنفيذها على صكوك العقارات.

 

وشَهِد يوم السابع والعشرين من ربيع الآخر، تسجيل المحاكم وكتابات العدل ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة عدد (14891) عملية وإجراء في اليوم الواحد؛ منها (3202) قضية واردة، و(1294) طلب تنفيذ، و(6925) وكالة صادرة، إضافة إلى (3470) عملية نفذتها كتابات العدل على العقار.

 

هذا، وتُبرز لوحة المعلومات التفاعلية ضمن المؤشرات العدلية، حجم العمل اليومي الذي يَرِدُ إلى أجهزة الوزارة بمختلف اختصاصاتها بمناطق المملكة من محاكم وكتابات عدل ودوائر ومحاكم تنفيذ، وهي مبادرة تعكس شفافية الوزارة في إبراز جهود موظفيها في إنجاز العمل اليومي لجمهور المستفيدين، واهتمامها بتنفيذ قضايا المراجعين بجودة عالية.

 

كما تبرز اللوحة الذكية إمكانية التعرف على المؤشرات الأكثر تداولاً خلال شهر من بين خمسة مؤشرات تشمل مؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة في الأحياء، والمؤشر العقاري العام في حي، ومؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة في المدن، والمؤشر العقاري العام في مدينة، إضافة إلى مؤشر متوسطات أسعار العقار في حي خلال شهر.

 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
12:23 PM
طِبقاً لما سجّلته المحاكم والكتابات والدوائـر في مختـلف المناطق بالمملكة

في 48 ساعة.. "العدل" تستقبل 30 ألف قضية وطلب وفق اللوحة الذكية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
4,367

نفّذت أجهزة وزارة العدل بمختلف مناطق المملكة، خلال آخر يوميْ عمل من شهر ربيع الآخر المنقضي، نحو 30 ألف إجراء وعمل، شَمِلت قضايا واردة إلى المحاكم وطلبات تنفيذ ووكالات صادرة وعمليات على العقار؛ وذلك بحسب ما أبرزته لوحة بيانات يوميْ الأربعاء والخميس الماضيين على البوابة الإلكترونية.

 

وطبقاً للمؤشرات العدلية؛ فقد استقبلت أجهزة الوزارة من محاكم وكتابات عدل ودوائر تنفيذ يوم الثامن والعشرين من ربيع الآخر المنقضي، عدد (14949) إجراء في اليوم الواحد؛ منها (3594) قضية واردة، و(1122) طلب تنفيذ، إضافة إلى (6822) وكالة صادرة، و(3111) عملية تم تنفيذها على صكوك العقارات.

 

وشَهِد يوم السابع والعشرين من ربيع الآخر، تسجيل المحاكم وكتابات العدل ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة عدد (14891) عملية وإجراء في اليوم الواحد؛ منها (3202) قضية واردة، و(1294) طلب تنفيذ، و(6925) وكالة صادرة، إضافة إلى (3470) عملية نفذتها كتابات العدل على العقار.

 

هذا، وتُبرز لوحة المعلومات التفاعلية ضمن المؤشرات العدلية، حجم العمل اليومي الذي يَرِدُ إلى أجهزة الوزارة بمختلف اختصاصاتها بمناطق المملكة من محاكم وكتابات عدل ودوائر ومحاكم تنفيذ، وهي مبادرة تعكس شفافية الوزارة في إبراز جهود موظفيها في إنجاز العمل اليومي لجمهور المستفيدين، واهتمامها بتنفيذ قضايا المراجعين بجودة عالية.

 

كما تبرز اللوحة الذكية إمكانية التعرف على المؤشرات الأكثر تداولاً خلال شهر من بين خمسة مؤشرات تشمل مؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة في الأحياء، والمؤشر العقاري العام في حي، ومؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة في المدن، والمؤشر العقاري العام في مدينة، إضافة إلى مؤشر متوسطات أسعار العقار في حي خلال شهر.

 

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