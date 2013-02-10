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في قمة دوري الأولى.. صراع الصدارة يجمع أحد والنهضة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد استعداداته لمواجهة النهضة في قمة الأسبوع الـ20 من دوري الدرجة الأولى.


ويأتي أحد متصدراً بمعنويات عالية بعد فوزه على العروبة في الجولة الماضية 2-0 ليرفع رصيده للنقطة 36 ويوسع الفارق إلى 5 نقاط مع أقرب منافسيه.


وقاد المدير الفني للفريق عبدالوهاب ناصر التدريبات وحفز اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النهضة.


وأكد رئيس النادي سعود الحربيان أن اللاعبين في حالة معنوية رائعة وجاهزون لمواجهة النهضة.


ويحل أحد ضيفاً على النهضة في ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر في مباراة تنطلق الساعة 3:25 عصر غد الجمعة.


وتأتي أهمية اللقاء نظراً لترتيب النهضة الذي جمع 31 نقطة بالمركز الثاني خلف أحد بعد تعادله أمام الوطني 1-1 في الجولة الماضية.

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في قمة دوري الأولى.. صراع الصدارة يجمع أحد والنهضة
سبق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد استعداداته لمواجهة النهضة في قمة الأسبوع الـ20 من دوري الدرجة الأولى.


ويأتي أحد متصدراً بمعنويات عالية بعد فوزه على العروبة في الجولة الماضية 2-0 ليرفع رصيده للنقطة 36 ويوسع الفارق إلى 5 نقاط مع أقرب منافسيه.


وقاد المدير الفني للفريق عبدالوهاب ناصر التدريبات وحفز اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النهضة.


وأكد رئيس النادي سعود الحربيان أن اللاعبين في حالة معنوية رائعة وجاهزون لمواجهة النهضة.


ويحل أحد ضيفاً على النهضة في ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر في مباراة تنطلق الساعة 3:25 عصر غد الجمعة.


وتأتي أهمية اللقاء نظراً لترتيب النهضة الذي جمع 31 نقطة بالمركز الثاني خلف أحد بعد تعادله أمام الوطني 1-1 في الجولة الماضية.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
08:42 PM

في قمة دوري الأولى.. صراع الصدارة يجمع أحد والنهضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد استعداداته لمواجهة النهضة في قمة الأسبوع الـ20 من دوري الدرجة الأولى.


ويأتي أحد متصدراً بمعنويات عالية بعد فوزه على العروبة في الجولة الماضية 2-0 ليرفع رصيده للنقطة 36 ويوسع الفارق إلى 5 نقاط مع أقرب منافسيه.


وقاد المدير الفني للفريق عبدالوهاب ناصر التدريبات وحفز اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النهضة.


وأكد رئيس النادي سعود الحربيان أن اللاعبين في حالة معنوية رائعة وجاهزون لمواجهة النهضة.


ويحل أحد ضيفاً على النهضة في ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر في مباراة تنطلق الساعة 3:25 عصر غد الجمعة.


وتأتي أهمية اللقاء نظراً لترتيب النهضة الذي جمع 31 نقطة بالمركز الثاني خلف أحد بعد تعادله أمام الوطني 1-1 في الجولة الماضية.

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