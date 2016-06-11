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في مطار الطائف .. مواطن يفاجأ بوصول جواز سفر خادمته مع أخرى

يبحث عنها منذ 3 أيام ويطالب بمحاسبة المتسبب

في الوقت الذي كان أحد المواطنين ينتظر وصول خادمته البنجلاديشية، تفاجأ بوصول جواز سفرها تحمله خادمة في الأصل مكفولها في بيشة؛ ما دعاه لإعادتها لجوازات مطار الطائف الدولي؛ حيث تم التأكد من أنها وصلت بالخطأ، ولا زال المواطن ينتظر خادمته التي وصل جواز سفرها ولم تصل هي بعد منذ أكثر من ثلاثة أيام.

يقول المواطن "بدر بن مستور الحارثي" لـ"سبق": في يوم 10 رمضان وصلت الخادمة مطار الملك خالد بالرياض، ومن ثمَ تم تحويلها إلى مطار الطائف، وقمت باستلام جواز الخادمة.

وطالبَ "الحارثي" بمحاسبة المتسبب في هذا الخطأ، واتخاذ الإجراءات حيال ذلك وتسليمه خادمته التي تسبب العاملون بمطار الرياض في اختفائها.

وأوضح التفاصيل قائلًا: الجواز صحيح لكن الخادمة لم تكن خادمتي، وعند خروجي من المطار تأكدت أن هذه الخادمة ليست خادمتي، قمت بإرجاعها للمطار، وهناك جوازات المطار قاموا برفضها بحجة أنها خادمتي، حينها طلبت منهم أخذ بصمات الخادمة، وبعد أن ألححت عليهم قاموا بتبصيمها واتضح أنها ليست خادمتي، وأنها على كفالة آخر في محافظة بيشة؛ حيث إنه تم إركابها الطائرة من الرياض للطائف بجواز خادمتي، وهذا مخالف للنظام، وأمن الطيران.

وأكد "الحارثي" أنهم بعد ذلك استلموا منه الجواز والخادمة من أجل إعادتها للرياض والبحث عن خادمته؛ حيث لا يعلمون إين اتجهت، مشيراً إلى أنه تواصل مع جوازات الرياض وقالوا له: إن الخادمة موجودة وبإذن الله يحولونها لمطار الطائف.

وأوضح أنه بعد عدة اتصالات معهم قوبلَ في الأكثرية بعدم الرد، ووعدوه أن تصل الخادمة بعد عدة ساعات.

واختتم قائلًا: إلى الآن لي ثلاثة أيام لا أعلم أين خادمتي؛ حيث تمت مخاطبة مطار الرياض من قبل مطار الطائف بنفس اليوم ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مطار الطائف .. مواطن يفاجأ بوصول جواز سفر خادمته مع أخرى
سبق

في الوقت الذي كان أحد المواطنين ينتظر وصول خادمته البنجلاديشية، تفاجأ بوصول جواز سفرها تحمله خادمة في الأصل مكفولها في بيشة؛ ما دعاه لإعادتها لجوازات مطار الطائف الدولي؛ حيث تم التأكد من أنها وصلت بالخطأ، ولا زال المواطن ينتظر خادمته التي وصل جواز سفرها ولم تصل هي بعد منذ أكثر من ثلاثة أيام.

يقول المواطن "بدر بن مستور الحارثي" لـ"سبق": في يوم 10 رمضان وصلت الخادمة مطار الملك خالد بالرياض، ومن ثمَ تم تحويلها إلى مطار الطائف، وقمت باستلام جواز الخادمة.

وطالبَ "الحارثي" بمحاسبة المتسبب في هذا الخطأ، واتخاذ الإجراءات حيال ذلك وتسليمه خادمته التي تسبب العاملون بمطار الرياض في اختفائها.

وأوضح التفاصيل قائلًا: الجواز صحيح لكن الخادمة لم تكن خادمتي، وعند خروجي من المطار تأكدت أن هذه الخادمة ليست خادمتي، قمت بإرجاعها للمطار، وهناك جوازات المطار قاموا برفضها بحجة أنها خادمتي، حينها طلبت منهم أخذ بصمات الخادمة، وبعد أن ألححت عليهم قاموا بتبصيمها واتضح أنها ليست خادمتي، وأنها على كفالة آخر في محافظة بيشة؛ حيث إنه تم إركابها الطائرة من الرياض للطائف بجواز خادمتي، وهذا مخالف للنظام، وأمن الطيران.

وأكد "الحارثي" أنهم بعد ذلك استلموا منه الجواز والخادمة من أجل إعادتها للرياض والبحث عن خادمته؛ حيث لا يعلمون إين اتجهت، مشيراً إلى أنه تواصل مع جوازات الرياض وقالوا له: إن الخادمة موجودة وبإذن الله يحولونها لمطار الطائف.

وأوضح أنه بعد عدة اتصالات معهم قوبلَ في الأكثرية بعدم الرد، ووعدوه أن تصل الخادمة بعد عدة ساعات.

واختتم قائلًا: إلى الآن لي ثلاثة أيام لا أعلم أين خادمتي؛ حيث تمت مخاطبة مطار الرياض من قبل مطار الطائف بنفس اليوم ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
06:40 PM

في مطار الطائف .. مواطن يفاجأ بوصول جواز سفر خادمته مع أخرى

يبحث عنها منذ 3 أيام ويطالب بمحاسبة المتسبب

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فهد العتيبي - الطائف
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54,961

في الوقت الذي كان أحد المواطنين ينتظر وصول خادمته البنجلاديشية، تفاجأ بوصول جواز سفرها تحمله خادمة في الأصل مكفولها في بيشة؛ ما دعاه لإعادتها لجوازات مطار الطائف الدولي؛ حيث تم التأكد من أنها وصلت بالخطأ، ولا زال المواطن ينتظر خادمته التي وصل جواز سفرها ولم تصل هي بعد منذ أكثر من ثلاثة أيام.

يقول المواطن "بدر بن مستور الحارثي" لـ"سبق": في يوم 10 رمضان وصلت الخادمة مطار الملك خالد بالرياض، ومن ثمَ تم تحويلها إلى مطار الطائف، وقمت باستلام جواز الخادمة.

وطالبَ "الحارثي" بمحاسبة المتسبب في هذا الخطأ، واتخاذ الإجراءات حيال ذلك وتسليمه خادمته التي تسبب العاملون بمطار الرياض في اختفائها.

وأوضح التفاصيل قائلًا: الجواز صحيح لكن الخادمة لم تكن خادمتي، وعند خروجي من المطار تأكدت أن هذه الخادمة ليست خادمتي، قمت بإرجاعها للمطار، وهناك جوازات المطار قاموا برفضها بحجة أنها خادمتي، حينها طلبت منهم أخذ بصمات الخادمة، وبعد أن ألححت عليهم قاموا بتبصيمها واتضح أنها ليست خادمتي، وأنها على كفالة آخر في محافظة بيشة؛ حيث إنه تم إركابها الطائرة من الرياض للطائف بجواز خادمتي، وهذا مخالف للنظام، وأمن الطيران.

وأكد "الحارثي" أنهم بعد ذلك استلموا منه الجواز والخادمة من أجل إعادتها للرياض والبحث عن خادمته؛ حيث لا يعلمون إين اتجهت، مشيراً إلى أنه تواصل مع جوازات الرياض وقالوا له: إن الخادمة موجودة وبإذن الله يحولونها لمطار الطائف.

وأوضح أنه بعد عدة اتصالات معهم قوبلَ في الأكثرية بعدم الرد، ووعدوه أن تصل الخادمة بعد عدة ساعات.

واختتم قائلًا: إلى الآن لي ثلاثة أيام لا أعلم أين خادمتي؛ حيث تمت مخاطبة مطار الرياض من قبل مطار الطائف بنفس اليوم ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

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